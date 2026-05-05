"Ciudades y espacios portuarios en diálogo": la UNS será sede de un encuentro interdisciplinario

La Universidad Nacional del Sur recibirá entre este miércoles y el viernes el primer workshop internacional de “Ciudades y espacios portuarios en diálogo”, que expondrá resúmenes ampliados, avances de investigación y proyectos, y propondrá actividades vinculadas con las dinámicas del espacio portuario.

El evento, que comenzará mañana, a las 9, se desarrollará durante las tres jornadas en el Centro Histórico Cultural de la UNS (Rondeau 29) con inscripción previa para la certificación posterior y participación gratuita.

El workshop es organizado por el Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales, que en la órbita del CONICET dirige el doctor Miguel Ángel de Marco (h).

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El Núcleo conforma un espacio de análisis de las dinámicas del sector desde el prisma de la historia, la antropología, la arquitectura, la arqueología, la economía, la administración, la logística, la ingeniería y la geografía, entre otras disciplinas.

El programa incluye actividades orientadas a “poner en diálogo avances de investigación, acciones de extensión, vínculos científico-tecnológicos y expresiones artísticas vinculadas a las dinámicas portuarias, resaltando el carácter identitario propio de las ciudades portuarias”, explicaron desde la organización, en la que participan los Departamentos de Humanidades y Economía de la UNS.

El trabajo se distribuirá en mesas temáticas, reuniones de trabajo, talleres y paneles de expositores, bajo una serie de ejes temáticos: