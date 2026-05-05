"Ciudades y espacios portuarios en diálogo": la UNS será sede de un encuentro interdisciplinario
El workshop, que se realizará entre este miércoles y el viernes en Rondeau 29, expondrá resúmenes ampliados, avances de investigación y proyectos, y propondrá actividades vinculadas con las dinámicas del espacio portuario.
La Universidad Nacional del Sur recibirá entre este miércoles y el viernes el primer workshop internacional de “Ciudades y espacios portuarios en diálogo”, que expondrá resúmenes ampliados, avances de investigación y proyectos, y propondrá actividades vinculadas con las dinámicas del espacio portuario.
El evento, que comenzará mañana, a las 9, se desarrollará durante las tres jornadas en el Centro Histórico Cultural de la UNS (Rondeau 29) con inscripción previa para la certificación posterior y participación gratuita.
El workshop es organizado por el Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales, que en la órbita del CONICET dirige el doctor Miguel Ángel de Marco (h).
El Núcleo conforma un espacio de análisis de las dinámicas del sector desde el prisma de la historia, la antropología, la arquitectura, la arqueología, la economía, la administración, la logística, la ingeniería y la geografía, entre otras disciplinas.
El programa incluye actividades orientadas a “poner en diálogo avances de investigación, acciones de extensión, vínculos científico-tecnológicos y expresiones artísticas vinculadas a las dinámicas portuarias, resaltando el carácter identitario propio de las ciudades portuarias”, explicaron desde la organización, en la que participan los Departamentos de Humanidades y Economía de la UNS.
El trabajo se distribuirá en mesas temáticas, reuniones de trabajo, talleres y paneles de expositores, bajo una serie de ejes temáticos:
- Historia y evolución de los puertos: análisis de los procesos históricos y de las transformaciones de los puertos y de las ciudades relacionadas.
- Economía portuaria y logística: dinámicas económicas, comercio internacional, infraestructura logística y su evolución. Impacto económico y cadenas de valor vinculadas al ámbito portuario.
- Geografía y planificación urbana portuaria: estudio de la localización, la expansión urbana, el ordenamiento territorial y los desafíos de la urbanización en entornos portuarios.
- Cultura, arte y patrimonio portuario (material e inmaterial): manifestaciones culturales, producciones artísticas, conservación y valorización del patrimonio portuario.
- Museos, archivos y memoria histórica: gestión de archivos históricos, museos temáticos y memoria social vinculada a la vida portuaria.
- Interacción puerto-ciudad: conflictos, transformaciones y nuevas estrategias para la integración urbana y portuaria; identidad social y comunidades portuarias.
- Innovación tecnológica y sostenibilidad en puertos: nuevas tecnologías, impactos ambientales y estrategias de desarrollo sostenible. (Prensa UNS)