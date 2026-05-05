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Apertura liguista: se viene la 8ª fecha con dos partidos más que picantes

Los partidos Huracán-Libertad --en la A-- y Comercial-Tiro Federal --en la B-- se roba el interés en el arranque de la segunda rueda.

Fotos: Archivo La Nueva.

Entre sábado y domingo, se jugará la 8ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur y de la programación emergen dos partidazos: Huracán (puntero)-Libertad (escolta) en la A y Comercial (líder)-Tiro Federal (tercero) en la B.

Todos los partidos comenzarán a las 15.30.

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El detalle:

En la A:

Sábado: Huracán-Libertad, en cancha de San Francisco.

Domingo: San Francisco-Bella Vista, Liniers-Villa Mitre y La Armonía-Sporting en sus respectivos escenarios. 
 

La tabla

En el Promo

--Sábado: Comercial-Tiro Federal y Olimpo-Pacífico BB (en cancha de Liniers).

--Domingo: Rosario PB-Dublin y Pacífico Cabildo-Sansinena.

La tabla

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