Apertura liguista: se viene la 8ª fecha con dos partidos más que picantes
Los partidos Huracán-Libertad --en la A-- y Comercial-Tiro Federal --en la B-- se roba el interés en el arranque de la segunda rueda.
Entre sábado y domingo, se jugará la 8ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur y de la programación emergen dos partidazos: Huracán (puntero)-Libertad (escolta) en la A y Comercial (líder)-Tiro Federal (tercero) en la B.
Todos los partidos comenzarán a las 15.30.
El detalle:
En la A:
Sábado: Huracán-Libertad, en cancha de San Francisco.
Domingo: San Francisco-Bella Vista, Liniers-Villa Mitre y La Armonía-Sporting en sus respectivos escenarios.
La tabla
En el Promo
--Sábado: Comercial-Tiro Federal y Olimpo-Pacífico BB (en cancha de Liniers).
--Domingo: Rosario PB-Dublin y Pacífico Cabildo-Sansinena.
La tabla