Dos golazos de Monti fueron suficientes para que Liniers recupere la senda triunfal

"¿Con cuál de los dos me quedo? Con el primero, porque puedo patear 20 veces más y no va a entrar". Massimo Monti hizo gala una vez más de su enorme jerarquía y fue determinante en el triunfo de Liniers ante San Francisco por 2 a 0 en el Alejandro Pérez. Así, el chivo escaló en la tabla.

Sin embargo, las dos conquistas del puanenses fueron espectaculares. En el primero, hizo gala de una excelsa pegada desde media distancia y en el segundo demostró toda su habilidad.

La apertura del marcador fue con un soberbio zurdazo casi desde el vértice del área mayor del Santo. Le dio con comba y se clavó en el ángulo superior izquierdo de Valentino Torres.

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El golazo del ex Footbal Club de Puan destrabó un partido que hasta entonces era muy chato, con escasa lucidez de lo dos elencos en ofensiva.

Hasta el 1 a 0, hubo mucha fricción, escasa fluidez ofensiva y poca inventiva.

El tramo final de la primera etapa fue algo más entretenida porque el elenco del debutante Julio Román se fue más arriba.

Mendiguibel reaccionó bien ante un remate de Leo Romero y Pinedo envió un derechazo que se fue cerca.

Del otro lado, el pibe Maio --de muy buen primer tiempo-- tuvo el segundo con un derechazo apenas ancho.

El 11 frotó la lámpara

En el arranque del complemento, San Francisco se plantó con más decisión en terreno ajeno. Llegó más por voluntad que por convicción.

Así y todo, puso en aprietos al local con los balones aéreos. Leguiza --con una especie de media chilena-- casi lo iguala.

Sin embargo, Torres sostuvo a su elenco una buena tapada ante un derechazo cruzado de Fedorchuk.

Y cuando Liniers ya defendía con línea de 5 y muy cerca de Mendiguibel, otra vez emergió la figura de Monti. El 11 emergió por derecha, se metió hacia adentro con la pelota bien pegada al botín zurdo, amagó, pasó entre los defensores rivales y la tocó al gol ante el achique de Torres. ¡Golón!

El 0-2 fue un mazazo para el visitante, que sintió el impacto y ya poco pudo hacer para ponerse en partido.

Intentó llegar como pudo, pero para entonces no tenía resto anímico para revertir la historia pese a Pinedo pudo haber descontado con dos tiros de esquina que abortaron Mendiguibel --primero-- e Iván Fernández, después.

Tal vez al triunfo de Liniers le sobró un gol, pero la jerarquía de Monti marcó la diferencia.

LA SÍNTESIS

LINIERS 2

Mendiguibel 6

Maio 7

I. Fernández (c) 6

Villalba 7

G. Pereyra 6

Malerba 5

Paolorossi 5

Chamoro 5

MONTI 9

Fedorchuk 5

J. Castro 5

DT: Ribes-Romero

SAN FRANCISCO 0

V. Torres 5

López Cruz 4

Ferranti 5

Leguiza 6

Fuentes 5

Ramírez 5

Catsellano (c) 5

J. García 6

L. Romero 5

Castiglioni 5

Pinedo 6

DT: J. Román

PT. Gol de Monti (L), a los 24m.

ST. Gol de Monti (L), a los 27m.

CAMBIOS. 56m. Bertoni (6) por Chamorro, 68m. Cutrín y Phillip por Fedorchuk y Castro y 77m. R. Ullmann y G. Ullmann por Monti y Pereyra, en Liniers; 63m. J. Romero por López Cruz, 76m. Aluestiarte por J. Romero y Maldonado por Castiglioni y 85m. S. Dambolena por Castiglioni, en San Francisco.

ARBITRO. Fernando Márquez (5).

CANCHA. Liniers (aceptable).