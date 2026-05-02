Fórmula 1: Franco Colapinto largará desde el 8º lugar en el Gran Premio de Miami

Pasó una gran tanda clasificatoria para Alpine, que dejó como saldo que los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly largarán mañana desde los puestos 8º y 10º respectivamente del Gran Premio de Miami de Fórmula 1.

La carrera corresponde a la quinta fecha del calendario 2025 y se largará a las 17, hora de nuestro país. Se podrá ver por Disney+ (ESPN), Fox Sports y F1 TV. Se correrá a 57 vueltas.

El mejor fue el piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien encabezará la grilla de salida al realizar un tiempo de 1m27s/798.

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Al haber quedado entre los primeros 16 de la Q1 y luego entre los 10 de la Q2, Colapinto tuvo la chance de seguir mejorando ya entre los 10 de arriba de la parrilla. Finalmente, el piloto bonaerense quedó a a +0.964 del líder. Por su parte Gasly finalizó a +1.190.

Mañana el orden de partida del top 5 será: 1º) Kimi Antonelli (Mercedes), 2º) Max Verstappen (Red Bull), 3º) Charles Leclerc (Ferrari), 4º) Lando Norris (McLaren) y 5º) George Russell (Mercedes).

Así quedó la grilla de largada:

Cronología

18. Franco Colapinto se quedó con el octavo mejor tiempo y mañana partirá justamente del 8º lugar en el GP de Miami. El argentino terminó a +0.964 del líder Kimi Antonelli de Mercedes (1m27s/798).

17.58. En su primer giro en la Q3, el piloto argentino terminó mejor que su compañero. Colapinto quedó 8º a +0.964 de la punta (por delante del Red Bull de Isack Hadjar) mientras que Gasly cerró su primer giro a +1.190 (10º). Prosigue la tercera tanda.

17.46. Max Verstappen (Red Bull) logró el mejor tiempo en la segunda ronda clasificatoria, con 1m28s/116, superando así a último momento a Kimi Antonelli (Mercedes), quien había registrado 1m28s/289.

17.45. ¡Franco Colapinto entró a la Q3! Al completar todos los pilotos la segunda tanda, el argentino finalizó en el 9º lugar (a +0.89 de la punta) y al igual que su compañero Pierre Gasly (10º, a +0.954), avanzaron a la disputa por los diez primeros lugares para la largada de mañana.

17.36. Kimi Antonelli (Mercedes) quedó con el mejor tiempo de la Q2 al registrar 1m28s/352.

17.35. En su primer giro Franco Colapinto (Alpine) quedó 5º, a +0.498 de la punta. Superó inclusive a su compañero Pierre Gasly (+0.684). Luego, con los giros de otros competidores, quedaron 8º y 9º hasta el momento. Ubicaciones que le darán ingreso a la tercera y última tanda (Q3), a la que accederán los 10 primeros.

17.29. Comenzó la segunda tanda clasificatoria (Q2).

17.20. Concluyó la primera tanda clasificatoria y Franco Colapinto concretó un gran rendimiento al quedar 10º (entran los 16 mejores) a +0.931 centécimas de la punta, donde Kimi Antonelli (Mercedes) encabezó la clasificación. En cambio Pierre Gasly (Alpine) finalizó 16º (a +1.261) pero igual entró a la Q2.

17.14. Tras el primer giro, Franco Colapinto quedó 9º, a +818 milésimas de la punta. Su posición podría cambiar (bajar) en función de las vueltas rivales. Por su parte, Pierre Gasly quedó 13º (a +0.993) tras su primera vuelta.

17.05. Franco Colapinto, a pista con cubiertas blandas.

17. Comenzó la clasificación (Q1)