Fórmula 1: Franco Colapinto largará desde el 8º lugar en el Gran Premio de Miami
Encabezará la largada Kimi Antonelli (Mercedes). El francés Pierre Gasly (Alpine) partirá desde el 10º.
Pasó una gran tanda clasificatoria para Alpine, que dejó como saldo que los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly largarán mañana desde los puestos 8º y 10º respectivamente del Gran Premio de Miami de Fórmula 1.
La carrera corresponde a la quinta fecha del calendario 2025 y se largará a las 17, hora de nuestro país. Se podrá ver por Disney+ (ESPN), Fox Sports y F1 TV. Se correrá a 57 vueltas.
El mejor fue el piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien encabezará la grilla de salida al realizar un tiempo de 1m27s/798.
Al haber quedado entre los primeros 16 de la Q1 y luego entre los 10 de la Q2, Colapinto tuvo la chance de seguir mejorando ya entre los 10 de arriba de la parrilla. Finalmente, el piloto bonaerense quedó a a +0.964 del líder. Por su parte Gasly finalizó a +1.190.
Mañana el orden de partida del top 5 será: 1º) Kimi Antonelli (Mercedes), 2º) Max Verstappen (Red Bull), 3º) Charles Leclerc (Ferrari), 4º) Lando Norris (McLaren) y 5º) George Russell (Mercedes).
Así quedó la grilla de largada:
Cronología
18. Franco Colapinto se quedó con el octavo mejor tiempo y mañana partirá justamente del 8º lugar en el GP de Miami. El argentino terminó a +0.964 del líder Kimi Antonelli de Mercedes (1m27s/798).
17.58. En su primer giro en la Q3, el piloto argentino terminó mejor que su compañero. Colapinto quedó 8º a +0.964 de la punta (por delante del Red Bull de Isack Hadjar) mientras que Gasly cerró su primer giro a +1.190 (10º). Prosigue la tercera tanda.
17.46. Max Verstappen (Red Bull) logró el mejor tiempo en la segunda ronda clasificatoria, con 1m28s/116, superando así a último momento a Kimi Antonelli (Mercedes), quien había registrado 1m28s/289.
17.45. ¡Franco Colapinto entró a la Q3! Al completar todos los pilotos la segunda tanda, el argentino finalizó en el 9º lugar (a +0.89 de la punta) y al igual que su compañero Pierre Gasly (10º, a +0.954), avanzaron a la disputa por los diez primeros lugares para la largada de mañana.
17.36. Kimi Antonelli (Mercedes) quedó con el mejor tiempo de la Q2 al registrar 1m28s/352.
17.35. En su primer giro Franco Colapinto (Alpine) quedó 5º, a +0.498 de la punta. Superó inclusive a su compañero Pierre Gasly (+0.684). Luego, con los giros de otros competidores, quedaron 8º y 9º hasta el momento. Ubicaciones que le darán ingreso a la tercera y última tanda (Q3), a la que accederán los 10 primeros.
17.29. Comenzó la segunda tanda clasificatoria (Q2).
17.20. Concluyó la primera tanda clasificatoria y Franco Colapinto concretó un gran rendimiento al quedar 10º (entran los 16 mejores) a +0.931 centécimas de la punta, donde Kimi Antonelli (Mercedes) encabezó la clasificación. En cambio Pierre Gasly (Alpine) finalizó 16º (a +1.261) pero igual entró a la Q2.
17.14. Tras el primer giro, Franco Colapinto quedó 9º, a +818 milésimas de la punta. Su posición podría cambiar (bajar) en función de las vueltas rivales. Por su parte, Pierre Gasly quedó 13º (a +0.993) tras su primera vuelta.
17.05. Franco Colapinto, a pista con cubiertas blandas.
17. Comenzó la clasificación (Q1)