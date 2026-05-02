Dos policías asistieron a una mujer en el nacimiento de una beba

Dos oficiales de la Policía Local asistieron esta madrugada a un madre que dio a luz a una beba en una vivienda del sector denominado Más Barrios.

Fuentes oficiales indicaron que el hecho se produjo minutos antes de las 3, cuando se recibió un llamado al 911 solicitando colaboración por la presencia de una mujer con trabajo de parto en un inmueble situado en la zona de Luis Federico Leloir al 400.

Las uniformadas concurrieron al sitio de inmediato y constataron que la niña ya había nacido, por lo que procedieron a ayudar a la mujer y asistirla en la expulsión de la placenta hasta el arribo de una ambulancia del servicio de emergencias Siempre.

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Los voceros señalaron que poco después la madre y la beba fueron trasladadas al Hospital Penna, donde se encuentran internadas en buen estado.