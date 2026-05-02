No al cierre de la estación Noroeste

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 90 años, en mayo de 1936, vecinos y comerciantes del barrio Noroeste enviaron una nota al Director General de Ferrocarriles Nacionales solicitando el no cierre de la estación del ferrocarril Noroeste en calle Sixto Laspiur al 400.

El pedido, firmado pot 1200 vecinos, se basaba en la decisión del ferrocarril del Sud, propietario de la empresa, de anular esa estación para concentrar el movimiento de trenes en la de avenida Cerri al 700.

"Su supresión, de alguna conveniencia para la empresa del FC Sud, representa un perjuicio incalculable para la mayor parte de esta ciudad y particularmente para los 30 mil habitantes que han poblado, edificado y comercializado, durante los últimos 40 años todo el barrio tributario de la estación”, señaló el escrito.

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Por otra parte se indicaban fundamentos “de bien público”, cuál era el perjuicio para muchos que con su esfuerzo poblaron alrededor de la estación y valorizaron las tierras que la empresa ha vendido cuando ha llegado al máximo de su valor.

“No es justo que ahora se perjudique a tan gran masa de población, disminuyendo el tráfico, desvalorizando la propiedad y menguando las transacciones comerciales”.

La línea del Bahía Blanca al Noroeste fue habilitada en 1891. En 1905 pasó a manos del Buenos Aires al Pacífico y en 1926 fue adquirida por el Ferrocarril del Sud. Sus rieles se introducían en terreno pampeano, llegando hasta Toay, con paradas en Nueva Roma, Villa Iris, Jacinto Arauz, Bernasconi. Con el tiempo fue sumando kilómetros para empalmar con el trazado que llegaba a Mendoza.

El cierre finalmente se llevó a cabo de manera parcial y con el ferrocarril en manos del estado se fue desactivando hasta su clausura completa. El histórico edificio fue demolido en 2022, luego de haber sido afectado por un incendio.