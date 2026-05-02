Un edificio con un patio atravesado por escaleras y toboganes

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

La Universidad de Toronto, en Canadá, ha presentado el diseño del Edificio Temerty, ubicado en el campus universitario, diseñado por MVRDV y Diamond Schmitt, una obra de líneas curvas, completamente vidriada, inspiradas sus formas en la geología del lugar.

El proyecto contempla una ampliación de 36 mil m2 del edificio de Ciencias Médicas, sumando laboratorios, aulas e instalaciones modernas para actividades de investigación y docencia, así como áreas para la investigación de enfermedades infecciosas y acuáticas.

La planta baja ofrece un espacio de triple altura para encuentros informales y ceremonias de graduación, con una distribución flexible y paredes móviles que permiten transformarla de espacios de aprendizaje.

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Por encima de la planta baja, incluye un nivel de aulas y salas, mientras que los laboratorios ocupan las siete plantas superiores. El diseño se conecta con los pasillos del edificio existente, introduciendo luz natural en áreas que antes estaban cerradas.

Inspirado en la región

La forma del Edificio se inspira en los acantilados de la región de Toronto. Una fachada de vidrio y arenisca enfatiza su transparencia, especialmente en las plantas inferiores. La articulación vertical se relaciona con las influencias góticas de los edificios circundantes, mientras que sus esquinas curvas evocan las columnas del salón de actos de la universidad.

Su volumetría hace referencia a formaciones como la escarpa del Niágara y la línea costera del lago Iroquois, mientras que "integra el conocimiento y las prácticas indígenas en la vida cotidiana del edificio".

Un revestimiento de piedra blanquecina, de aspecto esquelético, envuelve el edificio, expandiéndose y contrayéndose según su ubicación.

«El diseño busca conectar mundos. Prioriza la funcionalidad y la durabilidad, pero también garantiza que el edificio sea cálido y acogedor. Diseñamos en armonía con la tierra, guiados por las enseñanzas que dan forma a nuestra manera de vivir y cuidarnos unos a otros", se agregó.

El interior tiene una estructura de madera y techos revestidos con grandes ventanales abiertos al patio.