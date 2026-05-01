De película: un sujeto volcó un auto robado, huyó y lo detuvieron después de intentar robarse otro

Un hombre fue aprehendido este viernes luego de volcar un auto robado, escapar a pie e intentar sustraer otro vehículo sin éxito.

El episodio comenzó alrededor de las 16 en avenida El Benteveo, entre la rotonda de Indiada y el denominado “Triángulo”, donde un Peugeot 206 despistó y volcó. Su conductor abandonó el rodado y se dio a la fuga, lo que motivó un operativo en la zona.

Personal del Comando de Patrullas logró interceptarlo en inmediaciones de Los Tamariscos y Bouchard, donde fue identificado como Pablo Antonio Zura, de 27 años.

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Según se informó, el mismo sujeto había intentado previamente robar un Ford Ka en calle Rafael Obligado al 4400, aunque desistió al ser sorprendido por el propietario.

Asimismo, se confirmó que el vehículo siniestrado había sido sustraído momentos antes en calle Santa Cruz al 100, donde su dueño lo había dejado en marcha.

El aprehendido quedó a disposición de la justicia, imputado por tentativa de robo automotor agravado y hurto automotor.