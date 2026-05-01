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Barrio Universitario: se retomarán los trabajos el lunes y podría faltar agua

La empresa Aguas Bonaerenses S.A. informó que reanudará las tareas de reparación definitiva en la intersección de Paraguay y Mitre.

La empresa Aguas Bonaerenses S.A. informó que el próximo lunes reanudará las tareas de reparación definitiva en la intersección de Paraguay y Mitre, en el Barrio Universitario.

Según señala el comunicado, tras una intensa jornada de trabajo lograron detectar una cañería averiada que no podía localizarse desde la superficie debido a que el agua escurría hacia el desagüe pluvial. Para restablecer el servicio de forma inmediata, se realizó una reparación provisoria.

De cara a la intervención final, la empresa adelantó que se desplegará un operativo conjunto con el Municipio que incluirá maquinaria pesada para excavar, reemplazar un tramo de cañería y solucionar definitivamente la falla.

Cabe recordar que durante los trabajos realizados el jueves se interrumpió el suministro en calle Paraguay, entre Zelarrayán y Zapiola, situación que podría repetirse durante la jornada del lunes.

Ante este escenario, ABSA solicitó a los usuarios tomar precauciones, realizando reservas de agua y limitando su uso a consumo e higiene personal, evitando actividades no esenciales hasta la normalización del servicio.

Por último, la prestataria recordó que ante inconvenientes se pueden realizar consultas a través de la línea gratuita 0800-999-2272 o mediante sus redes sociales.

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