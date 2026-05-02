Una historia real y de sueños posibles, en Los Amantes del Cine

Esta semana los Amantes Del Cine reestrenarán "À la belle étoile" (Bajo las estrellas) del realizador francés Sébastien Tulard, a pedido del público.

Tulard es un joven realizador con una larga carrera como Asistente se dirección. También realizó la serie "Gasoline" y vídeos musicales. Este es su primer largometraje.

"Bajo las estrellas" esta basada en la historia real de Yazid Ichemrahen, un chico francés de origen árabe, que con solo 23 años se convirtió en campeón mundial de repostería.Es una obra que tiene una gran positividad que muestra cómo a través del trabajo y del esfuerzo es posible concretar un sueño, haciendo posible cambiar el futuro de los más jóvenes, aún en situaciones familiares difíciles.En su argumento Yazid, desde muy pequeño, soñó con convertirse en repostero. A pesar de tener una familia desestructurada y haber crecido en familias sustitutas y centros de adopción, su fuerza y determinación lo llevarán a trabajar para los mejores chefs del mundo y así conseguir su sueño de convertirse en el mejor de los pasteleros.

-Selección Oficial en el Festival L'Alpe D'Huez 2023.La proyección es de tipo privada para los miembros del Círculo De Amantes Del Cine pero quienes deseen sumarse serán bienvenidos solo si se respeta la condición de no usar celulares en ninguna de sus funciones ni smartwatchs durante laproyección."Bajo las estrellas", será reestrenado este domingo 3 de mayo y vuelto a proyectar el martes 5, en el Cine Visual, Chiclana 452, a las 19:30.