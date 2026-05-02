Hora, TV y formaciones: Boca va por un triunfo ante Central Córdoba para soñar con terminar primero en la Zona A

Boca visitará este sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita soñar con terminar primero en la Zona A.

El encuentro, que está programado para las 16:15, se llevará a cabo en el Estadio Alfredo Terrera, y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nazareno Arasa, mientras que en el VAR dirá presente Lucas Novelli.

*La previa

Boca llega a este partido con la ilusión en alza, ya que atraviesa un gran momento en el Torneo Apertura y sueña con terminar primero en la Zona A. Actualmente, los dirigidos por Claudio Úbeda están segundos con 27 puntos y a solo una unidad del líder, que es Estudiantes de La Plata.

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En este encuentro, Boca buscará recuperarse luego de la derrota de este martes en la Copa Libertadores ante Cruzeiro de Brasil, que terminó con su gran invicto de 14 partidos.

De cara a este cruce, Úbeda pondría una formación plagada de jugadores que suelen ser suplentes, con el objetivo de darle descanso a los habituales titulares de cara al enfrentamiento del próximo martes ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores.

Central Córdoba, por su parte, está decimotercero con solo 16 puntos y ya no tiene posibilidades de clasificar a los playoffs en este Torneo Apertura. En la última fecha, el equipo santiagueño empató sin goles ante Lanús.

*Probables formaciones

-Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

-Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón, Alan Velasco; Kevin Zenón o Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

-Estadio: Alfredo Terrera

-Árbitro: Nazareno Arasa

-VAR: Lucas Novelli

-Hora: 16:15.

-TV: TNT Sports Premium