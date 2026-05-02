Liga Provincial Femenina: Quilmes y 9 de Julio llegan iguales, pero hoy, al final, serán distintos

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio se presenta nuevamente en Mar del Plata, donde visitará a Quilmes, por la cuarta fecha de la Liga Provincial Femenina.

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El partido se disputará en el "Nuevo José Martínez", desde las 21, arbitraje de Agustín Szechenyi y Agustín Barreiro.

Las dirigidas por Julián Turcato sufrirán la sesible baja de Ileana Corvalán, quien se dobló un tobillo en la última presentación, ante Villa Mitre, por la LBB Oro.

Ambos llegan con un curioso recorrido idéntico, que incluye dos victorias y una derrota ante los mismos rivales.

Las locales perdieron con Peñarol, 59-55, y después derrotaron a Estudiantes (Olavarría), 62-39 y Hogar Social Berisso (La Plata), 63-48.

En tanto, las representantes bahiense vencieron a Estudiantes (Olavarría), 65-44 a Hogar Social Berisso (La Plata), 62-51 y también cedieron, en la última presentación, ante Peñarol, 61-40.

Los otros partidos de la fecha, que se disputarán mañana, son Hogar Social Berisso-Estudiantes y Platense (La Plata)-Peñarol.

Posiciones

1º) Peñarol, (3-0), 6 puntos

2º) 9 de Julio, (2-1), 5

2º) Quilmes, (2-1), 5

4º) Hogar Social, (1-2), 4

5º) Estudiantes, (0-2), 2 (*)

5º) Platense, (0-2), 2 (*)

(*) Tienen un partido pendiente.