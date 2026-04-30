LBB Oro Femenina: 9 de Julio y Bahiense del Norte festejaron en casa

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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9 de Julio superó a Villa Mitre, 66 a 50 y Bahiense del Norte hizo lo propio ante Sportivo Bahiense, 63 a 58, al disputarse anoche la cuarta fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Femenino Oro, "Viviana Albizu".

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Azul Carli analiza cómo superar a Emilia Fernández.

De esta manera, Bahiense conservó el invicto y saltó a la punta del torneo.

9 de Julio 66, Villa Mitre 50

Una exigente oposición resultó Villa Mitre para 9 de Julio, más allá de la victoria albiazul, 66 a 50.

Ileana Corvalán le gana en velocidad a Marianella Leal.

Promediando el tercer cuarto estaba igualadas en 37 y fue cuando el local -que tiró 5-34 en triples- comenzó a ampliar la ventaja.

Las hermanas Josefina y Julieta Brossard van por Isabella Roldán.

En el ganador, Amparo Althabe sumó 11 punto, 6 rebotes y 2 asistencias; Isabella Roldán anotó 15 puntos y bajó 7 rebotes; Delfina Álves da Florencia tomó 8 rebotes y recuperó tres pelotas, mientras que Isabella Larrasolo sumó 9 puntos, 5 asistencias, 2 recuperos y 2 asistencias.

9 de Julio (66): I. Corvalán (3), E. Fernández (6), A. Althabe (11), D. Álves (5), I. Roldán (15), fi; I. larrasolo (9), M. Bussetti (5), T. Nieva (2), A. Maurer (5), M.V. Flores (1), V. Martín (4) y J. Azaroff. DT: Julián Turcato.

Villa Mitre (50): B. Marcocci (9), Juliana Brossard (5), A. Carli (7), M. Leal (5), Josefina Brossard (8), fi; A. Larrosa, M. Morresi (3), T. Giannecchini (7), M.B. Veiga, M. Tellez (4), L. Rodríguez (2) y A. Kroneberger. DT: Giuliano Labrocca.

Cuartos: 9 de Julio, 20-11; 29-26 y 47-39.

Árbitros: Alberto Arlenghi y Micaela Sanhueza.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Bahiense 63, Sportivo 58

Bahiense del Norte conservó el invicto frente a un Sportivo que le dio batalla: 63-58.

El local se apoyó en Paloma Vecchi, que sumó 11 puntos, 5 recuperos, 3 asistencias y 3 rebotes, y también en la experiencia de Ana Liz Carcas: 10 rebotes, 8 puntos y 4 recuperos.

En las visitantes, Agustina Prada tomó 12 rebotes y convirtió 10 puntos.

Bahiense (63): A.L. Carcas (8), M.V. Pérez (6), A. Kenny (10), A. Rodríguez, R. Vasconcelo (6), fi; J. Montivero (12), P. Vecchi (11), C. Cabrera (4), C. Zanotto (4), J. Quinteros, U. Di Yorio (2) y C. Gherzi. DT: Luciano Deminicis.

Sportivo (58): P. Lazar (14), S. Fernetich (5), A. Prada (10), J. Salvarezza (11), R. Boccatonda (10), fi; l. Gherzi (1), L. Uthurralt (2), A. De la Puente (2), E. Islas, R. Hammerschmidt (3) y P. Fernández. DT: Bruno Sagripandi.

Cuartos: Bahiense,14-13; 29-27 y 47-43.

Árbitros: Lucas Andrés y Joaquín Binsou.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Próxima fecha

El próximo martes jugarán Villa Mitre-Bahiense y Estudiantes-9 de Julio. Libre, Sportivo.

Posiciones

1º) Bahiense, 6 puntos (3-0)

2º) 9 de Julio, 5 (2-1)

2º) Estudiantes, 5 (2-1)

4º) Villa Mitre, 4 (1-2)

4º) Sportivo, 4 (0-4)