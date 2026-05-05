Jose Pisani contó qué le dijo a Manu Buendía antes del triple ganador para Atenas

Atenas y Argentino (Junín) regalaron un gran partido por la permanencia en la Liga Nacional, con un apasionante final, que puso 1-0 a los cordobeses, con tres lanzamientos (dos convertidos) cargados de tensión.

La primera acción llegó con un triple de Franco Balbi, que le dio el empate a los juninenses, a falta de 11s01/10.

"La orden era cortar", contó el DT bahiense en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16 por La Nueva Play.

Después de esa acción Pisani pidió minuto, estaban empatados en 93 y restaban 7 segundos.

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"Desde lo anímico fue muy duro porque el run run de la gente, cercano al banco, fue como un mazazo de gritos a los jugadores", contó.

Lo cierto que Manuel Buendía asumió la responsabilidad de la definición.

"El minuto fue para decirles que hagan un stagger (bloqueo escalonado), que Manu reciba y le dije 'tené confianza, jugá uno contra uno y tomá el tiro que vos quieras. Sentía que la pelota tenía que pasar por sus manos'", puntualizó Jose.

Tras esa conversión, que puso 96-93 arriba al griego, le quedó un último tiro lejano nuevamente a Franco Balbi y que no pasó lejos.

"En el momento, Manu Buendía me miró y como que me vino a abrazar y le digo, 'no, no, andá'; Lichi (De Tomsai, su asistente) fue uno de los pocos que se dio cuenta y pidió '¡a defender, a defender!' Después que ví el video no lo podía creer", recordó Pisani.

Atenas llegó con un buen final de fase regular (tres victorias en cuatro partidos, incluidos dos de visitante), aunque estuvo 16 días hasta el inicio de la serie.

"Estar 16 días sin jugar fue extremadamente difícil", reconoció Jose.

La historia de Atenas tiene un peso extra.

"Para la gente y los hinchas del club fue un desahogo grande. La están sufriendo", señaló.

Así y todo, destacó lo bien que está atravesando su etapa en la institución cordobesa.

"Siempre hay fantasmas alrededor de lo que es Atenas y no sé qué ha pasado en otros ciclos, pero nosotros hemos tenido mucha tranquilidad laboral, aplomo por parte de Germán Baralle, el presidente del club, lo mismo que Felo Lábaque, con los sueldos al día, no nos falta nada. La verdad que estamos muy, muy bien. Por todo esto, más allá de la historia, todos creemos que Atenas tiene que seguir estando en la Liga Nacional y ojalá que podamos darle dos triunfos más para que se concrete", se ilusionó Jose.

También se refirió, entre otros temas, al valor del triunfo inicial.

"Creo que nos da un buen espaldarazo para afianzarnos en la serie y conocerla, porque solo un jugador la había jugado, diferente a los de Argentino", comparó.

Mirá el video completo: