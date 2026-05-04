¡Infartante! Argentino empató con un triple y Atenas respondió con otro para ganar

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Atenas, el equipo que dirige el bahiense José Luis Pisani, se quedó con el primer partido de la permanencia, venciendo en un final increíble a Argentino (Junín), 96 a 93, en la serie que se disputa al mejor de cinco, por la Liga Nacional.

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Los cuartos fueron 22-23, 45-47 y 71-70, parciales que reflejan la paridad absoluta.

Restando 11s01/10 y tres puntos abajo el equipo juninense repuso en ofensiva, la pelota fue a manos de Franco Balbi -el refuerzo que se sumó para esta serie-, en el eje de cancha dejó atrás a Nicolás Zurschmitten, giró y cuando le saltó Ramiro Ledesma la tiró de tres puntos, anotando con tablero.

Restaban 7 segundos y el marcador quedó 93-93.

Tras el tiempo muerto, sacó Atenas, la pelota fue a manos de Manuel Buendía, atacó a Jeremías Sandrini y clavó el triple, a falta de 2s04/10, quedando tiempo para que Balbi tomara un lanzamiento muy lejano.

Resultó un tremendo partido, sumamente parejo, en el que las diferencias fueron mínimas, siendo la máxima de 6 puntos, establecida por los cordobeses en dos oportunidades del último cuarto.

Los aplausos del final se los llevó Buendía, quien además del último lanzamiento tuvo una muy buena noche, aportando 21 puntos (3-6 en triples, 4-6 en dobles y 4-4 en libres), más 4 asistencias.

Sin embargo, el que cargó en gran parte con el peso del juego fue el estadounidense Nakye Sanders, quien terminó con 12 rebotes y 12 puntos.

En tanto, uno más tapado como Ramiro Ledesma apareció en momentos puntuales, completando 10 puntos y 8 rebotes, en 16m56.

Los juninenses, además de la solidez desde la conducción del experimentado Franco Balbi (11 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes), tuvo destacados momentos Dylan Smith, quien anotó 6-7 en dobles y 9-9 en libres, siendo el 1-8 en triples el saldo deudor.

La serie continuará el miércoles, en el mismo escenario.

El tercer punto irá en el “Fortín de Las Morochas”, el domingo 10 de mayo, desde las 11.05, televisado por TyC Sports. El cuarto encuentro, en caso de ser necesario, también será en Junín, el martes 12 de mayo, a partir de las 22.10, con televisación de TyC Sports.

Y si es necesario un quinto, será en Córdoba, el domingo 17 de mayo, a partir de las 11.05, televisado.