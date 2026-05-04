Fútbol femenino: Municipales venció a la AEC y se escapa en la Zona Campeonato

La sexta jornada del Torneo Apertura dejó partidos intensos en ambas divisiones, con resultados ajustados en la A y varias goleadas contundentes en la B.

Villa Mitre, Rosario Puerto Belgrano y Liniers fueron protagonistas de una fecha con alto nivel de eficacia ofensiva, pero la nota la dio Municipales que, en el clásico entre sindicatos en Primera A, superó 2-0 a la AEC y sacó más ventaja en la vanguardia.

Además, Tiro Federal consiguió un triunfo clave por 1 a 0 ante Libertad, con gol de Morena Juárez.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, Sporting se impuso 2 a 1 frente a La Armonía en un duelo parejo que se resolvió por la efectividad del visitante.

La nota destacada la dio Villa Mitre, que goleó 4 a 1 a Bella Vista con una gran actuación colectiva y el doblete de Lucrecia Semper.

En la Primera División B, la fecha estuvo marcada por amplias diferencias en el marcador. Estrella de Oro superó 2 a 0 a Huracán, mientras que SPIQPYA derrotó 3 a 0 a Sansinena.

El resultado más abultado lo protagonizó Rosario Puerto Belgrano, que aplastó 9 a 0 a Pacifico (C), con cuatro goles de Bárbara Aguirre. En la misma línea, Liniers goleó 6 a 0 a Olimpo, con un triplete de Isbella Pezzutti.

La jornada tuvo además fecha libre para San Francisco. Con estos resultados, el torneo comienza a marcar tendencias tanto en la lucha por los primeros puestos como en el crecimiento competitivo de los equipos.

Resultados y goleadoras

Primera A

Libertad 0-Tiro Federal 1 (Morena Juarez).

La Armonia 1 (Lara Saibene)-Sporting (Rocio Troncoso y Sofia Mattos) 2.

Bella Vista 1 (Rocio Castellano)-Villa Mitre 4 (Lucrecia Semper -2-, Agustina Rodríguez y Sol Menéndez Perrone).

AEC 0-STMBB 2 (Valeria Navarrete y Lujan Díaz).

Primera B

-Huracán 0-Estrella de Oro 2 (Mariana González y Luana Anfossi).

-SPIQPYA 3 (Renata Segovia, Sofia Trejo y Paula Rodríguez)-Sansinena 0.

-Pacífico (C) 0-Rosario PB 9 (Bárbara Aguirre -4-, Carolina Díaz -3-, Juliana Ruiz y Julieta Díaz.

-Olimpo 0-Liniers 6 (Isbella Pezzutti -3-, Aylen Márquez, Lola Podesta y Paulina Acevedo).

Libre: San Francisco.