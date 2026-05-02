Según un informe, al 90% de los hogares le queda menos de 60 mil pesos diarios tras cubrir gastos fijos

Un informe advirtió que el ingreso disponible de los hogares argentinos se redujo con fuerza durante la última década, como consecuencia del mayor peso de los gastos fijos sobre los presupuestos familiares.

Según el relevamiento del Grupo Atenas, luego de pagar vivienda, servicios públicos, transporte, educación y salud, a las familias les queda actualmente cerca del 36% de sus ingresos para otros consumos, como alimentos, vestimenta o gastos recreativos. En octubre de 2015, ese margen era del 53%.

Cuánto dinero les queda a los hogares después de pagar los gastos fijos

De acuerdo con el informe, el 90% de los hogares cuenta con ingresos disponibles inferiores a $59.259 diarios una vez cubiertos los gastos rígidos. Ese monto representa el dinero restante para afrontar consumos cotidianos luego del pago de servicios, transporte, educación, salud y vivienda.

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El trabajo tomó como referencia los deciles de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares y la encuesta de gastos 2017-2018. Para un hogar tipo de tres personas ubicado en el tramo medio de ingresos, el ingreso mensual estimado fue de $1.224.733. Tras cubrir los gastos fijos, a ese grupo familiar le quedarían $26.758 por día de libre disponibilidad, lo que equivale a unos $8.600 diarios por integrante.

El informe también compara ese monto con una compra básica de referencia, calculada con precios vigentes a diciembre pasado: un kilo de asado, un kilo de pan, una gaseosa de litro y medio y un kilo de manzanas. Según el relevamiento, ese gasto prácticamente consume la totalidad del ingreso disponible diario de un hogar de ingresos medios. (Con información de Ámbito)