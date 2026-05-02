Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 3 de mayo
Satelmet pronostica para este domingo una temperatura máxima de 18 grados centígrados.
El servicio Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 3 de mayo una temperatura mínima de siete grados centígrados y una máxima de 18.
En la mañana el tiempo será frío y ventoso a fresco. El viento tendrá intensidad regular con ráfagas fuertes del Noroeste. La visibilidad será buena.
Por la tarde tendremos tiempo fresco y ventoso con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad regular con ráfagas fuertes del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.
La noche será fresca y ventosa y se estima para media noche una temperatura de 15 grados centígrados.
El tiempo en la región:
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO. Frío y ventoso a fresco. Ascenso de temperatura. Viento regular con ráfagas de fuerte del Noroeste. Temperatura 7/17.-
ZONA VENTANIA: Frío y ventoso con nubosidad variable a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento regular con ráfagas de fuerte del Noroeste. Temperatura 1/15.-
GUAMINI: Frío y soleado a fresco con viento en aumento. Poco cambio de la temperatura. Viento leve en aumento por la tarde a moderado con ráfagas de regular del sector Norte. Temperatura 6/16.-
VIEDMA Y PATAGONES: Frío y ventoso con nubosidad variable a fresco. Ascenso de la temperatura. Viento regular con ráfagas de fuerte del Noroeste. Temperatura 6/17.-
NEUQUEN: Frío con nubosidad variable a templado. Ascenso de la temperatura. Viento leve en aumento a fuerte del sector Oeste. Temperatura 6/19.-