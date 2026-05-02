“Pipita” Higuaín y una foto que impactó en las redes sociales

La imagen atribuida al exdelantero argentino Gonzalo Higuaín encendió las redes sociales en las últimas horas.

El supuesto "Pipita" fue captado en una tienda de artículos deportivos en Miami, con una apariencia muy distinta a la que mostraba durante su carrera profesional: barba frondosa, camiseta sin mangas y un estilo relajado que ha sorprendido a muchos aficionados.

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A pesar de las dudas, existen rasgos que hacen pensar que se trata del ex delantero de la Selección Argentina y de River Plate, quien se retiró en 2022 vistiendo la casaca de Inter Miami tras su paso por Real Madrid, Juventus, Chelsea y Nápoles.

Los signos pueden verse en el rostro (a pesar de la barba) y, por ejemplo, en el tatuaje que luce en la parte interna de su antebrazo izquierdo.

El exdelantero, de 38 años, trabaja hoy como Entrenador de Desarrollo de Jugadores en la franquicia de Florida.

Durante su carrera, "Pipita" marcó más de 300 goles en 17 años como profesional. Solo en el Real Madrid anotó 107 tantos en 190 partidos y sumó 75 presencias con la camiseta de la Selección argentina. También se coronó campeón de la Europa League con el Chelsea hace seis años.