Pampas cayó en su visita a Rosario pero sigue en la punta

Por la décima fecha del Super Rugby Américas, Pampas cayó por 28-21 ante Capibaras XV en Rosario, Santa Fe.

El equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón llegaba al encuentro tras caer frente a Dogos XV en Córdoba (43-28) mientras que el conjunto local se presentaba tras una sólida victoria en Brasil frente a Cobras (40-19).

A pesar de la derrota Pampas sigue liderando las posiciones gracias al bonus logrado ayer en estadio del Hipódromo rosarino, donde el árbitro fue Pablo Deluca (UAR).

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Los tries de la franquicia bonaerense fueron conseguidos por Tobías Wade, Marcelo Toledo, Alejo Lavayen. Las conversiones las metio Estanislao Renthel.

Al cabo el primer tiempo la victoria parcial fue de Pampas por 14-10. En la visita ingresaron en el complemento los bahienses Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini.

En otro partido disputado ayer Yacaré XV y Cobras Brasil igualaron en 25 en Asunción.

Mañana jugarán Selknam-Peñarol a las 15 (Federico Longobardi) y Dogos XV-Tarucas desde las 20 (Simón Larrubia).