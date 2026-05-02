Colapinto terminó décimo en el sprint, que lo ganó el campeón Norris

Con Franco Colapinto largando desde la octava posición, se en este momento el sprint del Gran Premio de Miami, correspondiente al calendario del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

Luego de un gran viernes de acción, en el que el piloto argentino logró su mejor clasificación con Alpine, el pilarense buscará tener una gran performance en la competencia de hoy.

La misma se desarrolla a 19 vueltas, sin parada en boxes.

*En vivo

-13:35hs: Colapinto terminó décimo y no pudo sumar puntos en la carrera sprint del GP de Miami

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El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó noveno en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y quedó muy cerca de sumar puntos nuevamente en la categoría reina del automovilismo.

-13:34hs: Lando Norris se quedó con el triunfo en la carrera sprint del GP de Miami

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se quedó con el triunfo en la carrera sprint del GP de Miami. El podio lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Franco Colapinto perdió dos puestos con respecto a la largada y terminó en el décimo lugar.

-13:30hs: Hadjar superó a Colapinto

El piloto francés de Red Bull adelantó en la decimoséptima vuelta al argentino, que ahora está 10°.

-13:23hs: Dominio de McLaren a falta de siete vueltas para el final

El líder es el británico y campeón del mundo, Lando Norris, mientras que lo escolta su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri. El podio lo estaría completando el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.

-13:10hs: Colapinto se mantiene en el noveno lugar después de cuatro vueltas

El argentino está a casi dos segundos de su compañero de equipo, que es el francés Pierre Gasly.

-13:06hs: Toque y un puesto menos

El argentino no pudo mantener la octava posición con la que largó y fue superado por su compañero de equipo para caer al noveno lugar.

-13:00hs ¡Largaron!

Se puso en marcha el sprint, con Franco Colapinto partiendo desde el octavo lugar en la grilla.

La misma tuvo la bajad de Nico Hulkenberg, ya que su auto sufrió un desperfecto antes de la largada.