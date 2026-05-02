Seguros y coberturas: 14 preguntas que destierran o confirman creencias

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Audionota: Marina López

Un choque, un roce en un estacionamiento o el daño sufrido por un vehículo como consecuencia de un fenómeno meteorológico generan dudas acerca de la cobertura o el alcance de la póliza de seguro.

También hay afirmaciones o sentencias populares que se convierten en “verdades”, aunque en algunas oportunidades terminan resultando amargas sorpresas cuando ocurre un siniestro.

Algunas de estas situaciones fueron consultadas a especialistas de la actividad, quienes aclararon las dudas y describieron las responsabilidades y obligaciones frente a las eventualidades.

1. “Si no hago la denuncia dentro de las 72 horas, pierdo la cobertura”

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-La denuncia debe hacerse lo antes posible. La Ley de Seguros 17.418, en su artículo 46, fija ese plazo desde que el asegurado toma conocimiento del siniestro. Si no se cumple puede perderse la cobertura, salvo que se pruebe fuerza mayor o imposibilidad sin culpa o negligencia (artículo 47). No es automático, pero sí un riesgo real. La aseguradora evaluará la situación en estos casos.

2. "Si me chocan en una rotonda nunca soy responsable"

-De acuerdo a la Ley de Tránsito, siempre tiene prioridad quien circula dentro de la rotonda por sobre quien ingresa a la misma. En cada caso se analiza la responsabilidad o culpabilidad de los protagonistas del incidente de acuerdo a la normativa.

3. “Si me dañan el auto en un estacionamiento, el lugar debe responder”

-Si están individualizados los intervinientes en el siniestro (víctima y responsable), en primera instancia responden las compañías de seguro. Los estacionamientos son civilmente responsables de los rodados bajo su custodia, por lo que suelen contar con pólizas de responsabilidad civil para este tipo de situaciones.

4. “Si estoy estacionando y me chocan, la culpa es del que me chocó”

-Generalmente sí, salvo que se encuentre en un lugar prohibido (puede llegar a repartirse la responsabilidad). Si está maniobrando, también se analiza la situación y cómo se desencadenó. Si el rodado se encuentra estacionado y es impactado, el responsable es quien produce el choque.

5. “En un choque siempre paga el que impacta de atrás”

-Se presume responsabilidad por no mantener la distancia. En choques en cadena se analiza quién originó el impacto. Si el evento se inicia adelante y se transmite hacia la parte posterior (por ejemplo, dando marcha atrás), el responsable es el primero. Si se produce en sentido contrario, el culpable es el último que no frenó.

6. “Las compañías investigan más si el conductor es joven”

-No es correcto. Las firmas aseguradoras investigan los hechos en base a protocolos internos de análisis. Se basan en sistemas de detección y/o indicadores de diversa índole.

7. “Si el auto es viejo no vale la pena asegurarlo”

-Es incorrecto. Todo vehículo que circule debe contar, al menos, con el seguro obligatorio contra terceros (artículo 68 de la Ley 24.449). Incluso, un auto antiguo puede tener coberturas adicionales según el interés del titular.

8. “El seguro me cubre aunque no tenga la VTV”

-En general la falta de verificación no anula automáticamente la cobertura, aunque podría incidir si se demuestra que el estado del vehículo influyó en el siniestro. Si fuera una causal de exclusión debería ser requerida al momento de suscribir la póliza. En la actualidad no está contemplada como requisito para determinar los alcances de la respuesta de la aseguradora.

9. “No necesito seguro porque el auto está guardado en el garaje y no lo uso”

-Existen coberturas específicas para vehículos que no circulan y están guardados en un garaje, cochera o taller mecánico por un período prolongado. Son coberturas que cubren el casco -por robo, incendio, destrucción- y no la responsabilidad civil, ya que no se trata de un auto que circula por la calle.

10. “Si presto el auto y quien maneja choca, el seguro no me cubre”

-Si la persona tiene licencia válida y está habilitada para conducir, la cobertura sigue vigente, porque protege al asegurador y al conductor autorizado.

11. “Es solo un rayón, arreglamos entre nosotros. No hace falta hacer la denuncia”

-Todo siniestro debe denunciarse dentro del plazo previsto. El asegurado no puede reconocer responsabilidad ni acordar reparaciones sin autorización de la aseguradora. Es una carga legal.

12. “Si me roban el auto me abonan lo que pagué cuando lo compré”

-Esto no es correcto. Se paga al valor de mercado al momento del siniestro hasta la suma asegurada. La firma consulta los valores con concesionarios y publicaciones. El asegurado puede objetar el monto dentro de los 5 días hábiles, presentando su propia cotización. En ese caso el valor final se determinar por promedio.

13. “Si se inunda el auto por la lluvia, el seguro lo cubre”

-Solamente si la póliza lo contempla. En planes de “todo riesgo” suele cubrirse como daño parcial o total. En “terceros completos”, solo si la inundación provoca destrucción completa.

14. “Tengo un seguro con franquicia, entonces me cubre los costos de reparación”

-Este tipo de coberturas determina el monto que, frente a un siniestro, correrá por cuenta del asegurado, mientras que el resto de la reparación será costeada por la aseguradora. Las franquicias suelen ir del 1% al 5% de la suma asegurada, según el plan. Cuanto más baja la franquicia, más alta es la prima.