Invierno, familia y turismo: el receso escolar ya tiene fecha

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

El calendario escolar 2026 ya tiene una de sus fechas más esperadas: las vacaciones de invierno. En la provincia de Buenos Aires, el receso se extenderá desde el lunes 20 hasta el viernes 31 de julio, con regreso a las aulas el lunes 3 de agosto. Serán dos semanas de pausa para recargar energías, disfrutar en familia y, para muchos, concretar una escapada turística.

En Bahía Blanca, el receso alcanzará a unos 45.400 estudiantes de todos los niveles obligatorios: alrededor de 7.400 del nivel inicial, cerca de 19 mil de primaria y una cifra similar en secundaria. Para ellos, el descanso marcará una pausa en medio de un ciclo lectivo que se extenderá hasta el 22 de diciembre.

Cabe recordar que el cronograma oficial establece 190 días de clases para los niveles Inicial, Primario y Secundario. El esquema alcanza también a las modalidades Técnica, Agraria y Artística; Educación Especial; Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores; y los Centros y Servicios Agregados de Formación Integral.

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Más allá de su importancia pedagógica, las vacaciones de invierno representan un momento clave para la vida familiar. Después de varios meses de actividad escolar, la pausa permite recuperar rutinas más relajadas, fortalecer vínculos y generar espacios de encuentro. También es una oportunidad para que chicos y adultos se desconecten de las exigencias cotidianas y renueven energías para la segunda mitad del año.

Pero el receso no solo impacta en la dinámica de los hogares. También moviliza al sector turístico, uno de los grandes beneficiados de esta época. Las vacaciones de invierno suelen traducirse en un aumento de la demanda de servicios de alojamiento, gastronomía, transporte y entretenimiento, tanto en destinos tradicionales de nieve como en ciudades que ofrecen propuestas culturales, recreativas y gastronómicas.

La planificación anticipada es, en este contexto, una aliada indispensable. Conocer las fechas con tiempo permite organizar viajes, reservar alojamientos y acceder a mejores opciones. Además, muchas familias aprovechan para coordinar actividades recreativas, colonias urbanas o salidas de corta duración.

El receso escolar será en julio en todo el país, aunque las fechas varían según cada jurisdicción, en función de la autonomía de las provincias para definir su cronograma dentro de los lineamientos establecidos por el Consejo Federal de Educación.

Así, mientras Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán vacaciones del 20 al 31 de julio, otras provincias iniciarán antes su descanso. Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe lo harán del 6 al 17 de julio. En tanto, Catamarca, Corrientes, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán tendrán su receso del 13 al 24 de julio. Chaco y Santiago del Estero compartirán el mismo cronograma que Buenos Aires.

A este escenario se suma un atractivo adicional: antes del inicio de las vacaciones habrá un fin de semana extralargo, ya que el jueves 9 de julio será feriado por el Día de la Independencia y el viernes 10 fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Una combinación ideal para anticipar una escapada o extender el descanso.

En la vuelta a clases tras el receso invernal, el lunes 17 de agosto los alumnos tendrán descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

En octubre, el lunes 12 se celebrará el Día de la Raza; mientras que en noviembre no se asistirá a las aulas por el Día de la Soberanía Nacional (originalmente es el 20 de noviembre).

Finalmente, en diciembre, el lunes 7 será día no laborable con fines turísticos, debido a que el martes 8 se conmemorará el Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Con tiempo para organizarse y múltiples alternativas para disfrutar, las vacaciones de invierno volverán a ser una ocasión privilegiada para combinar descanso, recreación y turismo, en un período que beneficia tanto a las familias como a las economías regionales.