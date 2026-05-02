Dos novedades relevantes marcaron los últimos días en el puerto de Bahía Blanca, en un escenario que combina mejoras operativas, nuevas conexiones logísticas y una marcada reactivación tras el conflicto con transportistas.

Por un lado, el sistema portuario incorporó una nueva ruta de cabotaje operada por Naviera del Sud, que conecta Ushuaia, Bahía Blanca y Buenos Aires, con recaladas en la terminal local a cargo de Patagonia Norte.

La operatoria inicial se concretó con el buque Argentino II, que movilizó más de 200 contenedores en su primera escala en el puerto, marcando el inicio de un servicio que busca sostener frecuencia y volumen en el tiempo.

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La experiencia piloto abre además la puerta a futuros esquemas de transbordo hacia Brasil, en un intento por consolidar el movimiento de contenedores y ampliar la proyección regional del puerto.

En paralelo, avanzan las tareas de mantenimiento con una nueva campaña de dragado en sitios internos, fundamental para sostener condiciones operativas seguras en muelles y áreas de maniobra.

Los trabajos se realizan con la draga DN 28, operada por Jan De Nul, mediante tecnología de inyección de agua que permite movilizar sedimentos acumulados sin necesidad de extracción directa.

Desde el área de Dragado y Balizamiento del puerto, su titular, el ingeniero Gerardo Bessone, destacó al medio Argenports.com que este tipo de campañas resulta clave para garantizar la operatividad en sectores donde la sedimentación impacta rápidamente sobre los niveles de profundidad.

Ambos movimientos se dan, además, en un contexto de fuerte recuperación de la actividad. Tras varios días de parálisis producto de protestas de transportistas en reclamo de mejores tarifas, el puerto retomó niveles elevados de movimiento.

La normalización del flujo permitió retomar cargas demoradas y acelerar la rotación de buques, en una etapa clave para la exportación agroindustrial.

En ese marco, la articulación entre infraestructura, logística y volumen de operaciones vuelve a posicionar a Bahía Blanca como uno de los nodos más dinámicos del país.

En términos operativos, este nivel de actividad también refleja la capacidad de respuesta del sistema portuario ante interrupciones, con terminales que lograron recomponer rápidamente su ritmo y absorber el volumen acumulado durante los días de conflicto.

La combinación entre nuevas rutas logísticas y mantenimiento de infraestructura crítica aparece así como un factor determinante para sostener la competitividad del puerto.

Unos 1.800 camiones diarios

Las terminales cerealeras que integran el sistema portuario bahiense volvieron a exhibir niveles de alta actividad, con el ingreso de cerca de 1.800 camiones diarios tras varios días de protestas en reclamo de mejores tarifas.

El flujo, visible en distintos sectores y especialmente en la ruta de acceso 252, se ubica en valores cercanos a registros máximos.

Esto permitió reactivar la operatoria a pleno, acelerar la carga de buques demorados y recomponer la dinámica logística en un contexto de normalización.

En definitiva, entre la incorporación de nuevas conexiones de cabotaje, el sostenimiento del calado mediante obras clave y la rápida recuperación del movimiento, el puerto de Bahía Blanca vuelve a mostrar capacidad de adaptación y respuesta. Un factor decisivo para sostener su rol estratégico en el comercio exterior argentino en un escenario internacional cada vez más exigente.