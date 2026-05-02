Torneo Apertura: se completa la séptima fecha con cuatro partidos

Se disputarán esta tarde los cuatro partidos que quedaron pendiente en el Torneo Apertura de la Liga del Sur, Jorge Luis Dambolena, a raíz de la suspensión por el alerta naranja del pasado domingo.

Esta tarde, habrá acción en la "A" con tres juegos y uno en de la "B".

Todos comenzarán a las 15.30.

En la división superior, el líder Huracán tendrá una exigente prueba ante Bella Vista, que llega tercero y a tiro de la cima.

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El partido irá en cancha de San Francisco y será dirigido por Marcos Gómez.

Además, el escolta y único invicto Libertad visitará a La Armonía.

En el Hermanos Francani dirigirá Sebastián Navarro.

Finalmente, en el Alejandro Pérez, Liniers recibirá a San Francisco.

El Santo tendrá el estreno de Julio Román como DT en reemplazo de Emmanuel Dambolena.

En la avenida Alem, el árbitro será Fernando Márquez.

La fecha había comenzado el sábado pasado, con el triunfo de Sporting ante Villa Mitre 2 a 0 en cancha de Libertad.

Los goles del rojinegro los hicieron Genaro Siracusa y Matías Chamares.

La tabla

-Posiciones: 1º) Huracán, 13 puntos (+4 diferencia de gol); 2º) Libertad, 12 (+4); 3º) Bella Vista, 10 (+2); 4º) Sporting, 6 (+1); 5º) Villa Mitre, 9 (0); 6º) Liniers 7, (0); 7º) La Armonía, 6 (-7) y 8º) San Francisco, 3 (-4).

*En el ascenso

La Primera División "B" completará su programación con un sólo encuentro.

En Punta Alta, Rosario Puerto Belgrano esperará por Sansinena.

En el Coloso de Cemento el juez principal será Franco Páez.

La fecha en el ascenso había arrancado con el gran triunfo de Olimpo, que bajó al líder Dublin.

En cancha de Liniers, el aurinegro se impuso por 3 a 0 con goles de William y Joaquín Vidal y Nahuel Colmenares (de penal).

Además, Comercial trepó a la cima al derrotar Pacífico por 2 a 1, con goles de Juan Wunderlich y Mauricio Villalobos. Para el Tifón anotó Gianni Ferrari.

Mientras que Tiro Federal quedó como escolta al derrotar a Pacífico de Bahía Blanca por 3 a 0, con festejos de Diego Ocampo, Genaro Fraysse y Franco Fraysse.

La tabla

-Posiciones: 1º) Comercial, 14 puntos (+1 diferencia de gol); 2º) Dublin, 12 (0); 3º) Tiro Federal, 11 (+4); 4º) Rosario, 9 (+2); 5º) Olimpo, 9 (+2); 6º) Sansinena, 7 (+1); 7º) Pacífico C, 4 (-3) y 8º) Pacífico BB, 4 (-8).