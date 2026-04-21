Apertura liguista: Huracán-Bella Vista y Olimpo-Dublin, los partidos más atractivos de la 7ª fecha

Este fin de semana caerá el telón para la primera rueda en el certamen Apertura de la Liga del Sur.

Entre sábado y domingo, desde las 15.30, se disputará la 7ª fecha.

En la elite del fútbol liguista, sobresale el choque entre el puntero Huracán --viene de empatar sin goles ante San Francisco-- y el tercero Bella Vista, venció por la mínima a La Armonía.

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Este partido se jugará el domingo en cancha de San Francisco.

Por su parte, también el domingo, el escolta Libertad visitará a La Armonía en Los Hermanos Francani.

El restante cotejo de la jornada dominguera será el que protagonizarán Liniers-San Francisco en el Alejandro Pérez.

En tanto, el sábado, Villa Mitre recibirá a Sporting en cancha de Libertad.

La tabla

En el Promo

El choque entre Olimpo-Dublin --programado para el sábado en cancha de Liniers-- se roba la atención.

Ese mismo día también se medirán Tiro Federal-Pacífico de Bahía Blanca en el Onofre Pirrone y Comercial-Pacífico de Cabildo en el Puerto.

Finalmente, el domingo, Rosario será anfitrión de Sansinena en Punta Alta.