Franco Pane tuvo su bautismo de gol en Libertad

Tardó en llegar, pero hubo recompensa. El atacante suarense Franco Pane marcó su primer gol en Libertad tras seis partidos. El 9 se anotó en la red en el triunfo ante Villa Mitre por 2 a 1 que dejó al conjunto de Daniel Correa a un punto del líder Huracán.

"Estaba un poco apurado, pero llegó una chance y la primera que tuve la pude convertir. Si bien no perdimos, tenemos que seguir mejorando de tres cuartos de cancha hacia adelante, sobre todo porque tenemos jugadores para generar juego. Pero estamos tranquilos porque, de a poco, se va a ir dando", expresó el centrodelantero en el programa El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes de 14 a 15.

"Por suerte pudimos convertir. Y también estoy contento por el equipo, que pudo sumar de a tres; es un torneo muy peleado que cualquiera le gana a cualquiera y hay que estar preparados", añadió el ex Blanco y Negro.

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