Apertura liguista: antes del Superclásico, tres partidos cierran la sexta fecha
En la A, chocan Bella Vista-La Armonía (a las 14). Y en la B, se miden Sansinena-Olimpo y Pacífico BB-Comercial (ambos 14.30).
Con tres cotejos, hoy caerá el telón de la 6ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur.
En un horario poco habitual, ya que a las 17 se jugará el Superclásico River-Boca, habrá un cotejo en la A y dos en la B.
En la elite del fútbol doméstico, en La Loma, chocarán Bella Vista y La Armonía.
El Gallego --dirigido por Martín Carrillo-- viene de superar en casa a Villa Mitre 3 a 0, mientras que el velezano de "Fito" Cuello llega tras derrotar a San Francisco 2 a 1.
El partido, que será dirigido por Franco Yatzky, comenzará a las 14.
Ayer: Libertad 2, Villa Mitre 1; San Francisco 0, Huracán 0 y Sporting 0, Liniers 0.
*La tabla
-Así están las posiciones en la "A": 1°) Huracán, 13 puntos; 2°) Libertad, 12; 3º) Villa Mitre, 9; 4°) Bella Vista y Liniers, 7; 6°) La Armonía y Sporting, 6; 8°) San Francisco 3.
En el Promo
En la B se jugarán dos encuentros, ambos a las 14.30.
En el Luis Molina, Sansinena recibirá a Olimpo. Pitará Matias Islas.
Mientras que en el Adolfo Pirola, Pacífico será local Comercial. El juez será Raúl Kerman.
Ayer, Dublin 1, Tiro 0 y Pacífico de Cabildo 3, Rosario PB 3.
*La tabla
-Así están las posiciones en la "B": 1°) Dublin, 12 puntos; 2°) Rosario, 9; 3º) Tiro y Comercial, 8; 5°) Sansinena, 7; 6°) Pacífico BB y Pacífico de Cabildo, 4; 8°) Olimpo, 3.