Apertura liguista: antes del Superclásico, tres partidos cierran la sexta fecha

Con tres cotejos, hoy caerá el telón de la 6ª fecha del certamen Apertura de la Liga del Sur.

En un horario poco habitual, ya que a las 17 se jugará el Superclásico River-Boca, habrá un cotejo en la A y dos en la B.

En la elite del fútbol doméstico, en La Loma, chocarán Bella Vista y La Armonía.

El Gallego --dirigido por Martín Carrillo-- viene de superar en casa a Villa Mitre 3 a 0, mientras que el velezano de "Fito" Cuello llega tras derrotar a San Francisco 2 a 1.

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El partido, que será dirigido por Franco Yatzky, comenzará a las 14.

Ayer: Libertad 2, Villa Mitre 1; San Francisco 0, Huracán 0 y Sporting 0, Liniers 0.

*La tabla

-Así están las posiciones en la "A": 1°) Huracán, 13 puntos; 2°) Libertad, 12; 3º) Villa Mitre, 9; 4°) Bella Vista y Liniers, 7; 6°) La Armonía y Sporting, 6; 8°) San Francisco 3.

En el Promo

En la B se jugarán dos encuentros, ambos a las 14.30.

En el Luis Molina, Sansinena recibirá a Olimpo. Pitará Matias Islas.

Mientras que en el Adolfo Pirola, Pacífico será local Comercial. El juez será Raúl Kerman.

Ayer, Dublin 1, Tiro 0 y Pacífico de Cabildo 3, Rosario PB 3.

*La tabla

-Así están las posiciones en la "B": 1°) Dublin, 12 puntos; 2°) Rosario, 9; 3º) Tiro y Comercial, 8; 5°) Sansinena, 7; 6°) Pacífico BB y Pacífico de Cabildo, 4; 8°) Olimpo, 3.