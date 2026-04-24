Imputaron al ex técnico de Liniers, Hernán Rosell, por el delito de grooming

Hernán Rosell, ex DT de fútbol del club Liniers, quedó formalmente imputado por el delito de grooming.

Está acusado de la comisión de "contacto electrónico" con el fin de concretar otro "contra la integridad sexual" de un menor.

El ex entrenador del primer equipo de la entidad de calle Alem fue a citado para el miércoles 27 de mayo a las 10.

En la audiencia se le tomará de declaración indagatoria, que estará a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía

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Se recuerda que el caso se inició cuando una mujer lo denunció ante la Justicia luego de que su hijo, de 16 años, recibiera reiterados pedidos para que enviara imágenes íntimas a cambio de dinero.

En aquel momento, de acuerdo con lo informado, el contacto entre el adulto y el menor habría tenido inicio tres meses antes aproximadamente, cuando el denunciado le habría solicitado fotografías de carácter íntimo.