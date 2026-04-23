El último regalo de Brandoni: dejó grabada la nueva temporada de “Nada” con De Niro

La muerte de Luis Brandoni, ocurrida el pasado domingo, dejó un fuerte impacto en la cultura argentina, pero también una noticia que trae alivio a sus seguidores: el actor alcanzó a grabar la segunda temporada de la serie “Nada”, junto a Robert De Niro, que ya se encuentra en etapa de posproducción.

La confirmación llegó a través de una emotiva carta de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, publicada en el diario El País, donde revelaron que el rodaje se realizó en septiembre de 2025, con la participación completa del actor.

La nueva entrega llevará el título “Todo” y será, en palabras de sus creadores, “el último regalo” de Brandoni al público.

“Beto es un actor que siempre pensó en el público y esta no es la excepción: nos dejó este último regalo filmado que lo trasciende y lo hace aún más grande”, expresaron los realizadores.

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La secuela contará nuevamente con Majo Cabrera en el rol de Antonia y con la participación especial de Robert De Niro, quien regresará como Vincent Parisi. La historia trasladará al personaje de Manuel Tamayo Prats desde Buenos Aires a Nueva York, en una trama que profundiza el tono de comedia negra y crítica social.

La producción tendrá cinco capítulos, aunque aún no se confirmó la fecha de estreno en la plataforma Disney+.

Los directores también recordaron el presente profesional que atravesaba Brandoni: “Hace pocos días nos dijo: ‘A los 85 años estoy, de lejos, en el mejor momento de mi carrera’”.

En su despedida, destacaron no solo su talento, sino también su integridad: “Fue un actor genial, muy querido, pero además un hombre valiente, honesto y comprometido. No existían diferencias entre lo que decía y lo que hacía. Su coherencia fue ejemplar”.

“Todo” será una de las últimas apariciones del actor, junto con su participación en la cuarta temporada de “El encargado”, protagonizada por Guillermo Francella, que se estrenará el 1 de mayo.

Sobre ese trabajo, Cohn y Duprat adelantaron: “Le escribimos un personaje que siempre quiso hacer: un linyera. Es una de las escenas más divertidas de la serie”.

Brandoni fue despedido en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, en una ceremonia cargada de emoción.

Su legado, sin embargo, seguirá vigente en la pantalla, con dos producciones que funcionan como cierre y homenaje a una de las figuras más influyentes del espectáculo argentino.