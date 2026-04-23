Alta convocatoria en "Hacer que Pase", el encuentro que impulsa el emprendedurismo en Bahía Blanca

El evento "Hacer que Pase" se llevó a cabo este martes en el Bahía Blanca Plaza Shopping, en las salas de Cinemacenter, con el objetivo de impulsar el desarrollo y crecimiento de proyectos locales. La jornada reunió a emprendedores, empresarios y referentes del ecosistema productivo de la ciudad.

La iniciativa fue organizada por el espacio liderado por Alejandra Beligoy y contó con la participación de expositoras como Carolina Olazagasti, coach en bienestar empresarial y liderazgo, y Connie Ansaldi, especialista en marketing e inteligencia artificial.

Durante sus presentaciones, se abordaron temas vinculados al desarrollo emprendedor, la toma de decisiones, la gestión emocional y la innovación en contextos de cambio constante. Las exposiciones estuvieron orientadas a brindar herramientas prácticas para mejorar el rendimiento, la claridad mental y la sostenibilidad de los negocios.

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El encuentro también contó con la presencia de representantes de la Unión Industrial de Bahía Blanca y de Jóvenes Empresarios de la entidad, además de empresas locales y una amplia comunidad emprendedora.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el lanzamiento de la Escuela de Emprendedores de Bahía Blanca, un proyecto impulsado por Beligoy que busca acompañar a emprendedores locales en el desarrollo de sus iniciativas. La propuesta apunta a brindar herramientas concretas para potenciar el crecimiento, mejorar la gestión y fortalecer el impacto en la comunidad. La inscripción será gratuita y ya se encuentra habilitada para quienes deseen participar.

En el marco del evento también se realizó la entrega de "Dos Rosas por la Paz", una obra del orfebre Juan Carlos Pallarols, a los Jóvenes Empresarios de la Unión Industrial. La pieza, elaborada a partir de material bélico proveniente de distintos conflictos armados, simboliza la transformación de la violencia en un mensaje de paz. La obra fue donada para ser subastada en una cata solidaria que se realizará en agosto, como parte de una iniciativa con fines benéficos.

La jornada se destacó por una convocatoria que superó las expectativas iniciales, reflejando el interés creciente por el desarrollo emprendedor en la ciudad. Además, se registró un fuerte entusiasmo en torno a la Escuela de Emprendedores, que busca posicionarse como un espacio de referencia para la profesionalización de proyectos locales.

El evento tuvo también un carácter solidario, ya que durante la jornada se recolectaron útiles escolares destinados a niños de la comunidad. Asimismo, fue declarado de interés municipal por unanimidad, en reconocimiento a su aporte al desarrollo emprendedor y social de Bahía Blanca.