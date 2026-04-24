La lechería en su laberinto: una visión desde adentro sobre la crisis del consumo y la necesidad de exportar

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Cómo vivir de crisis en crisis y no morir en el intento. Así podría definirse la realidad del sector lechero en la Argentina, no solo por los vaivenes del país (varios y variados, siempre), sino también por estar ligada, de alguna manera, a los contextos internacionales.

Por estos días, la crisis de rentabilidad que atraviesa la actividad obedece —como en otras oportunidades— a una relación desfavorable entre los costos de producción y el precio de la leche.

En su doble carácter de productor lechero y dirigente gremial (fue presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa entre los períodos 2012-2016 y 2020-2024), el Cr. Horacio Fermín Salaverri describe el actual panorama: “Estamos en una situación compleja. Veníamos de un año y medio de excelente performance y con un 2024 que tuvo un crecimiento importante en litros, pero hoy la situación es distinta. El problema central en la lechería es la relación insumo-producto; es decir, cuántos litros de leche necesito para comprar mis insumos. Lamentablemente, esa relación se empezó a deteriorar y hoy el panorama de muchos tambos está comprometido por ese desequilibrio”.

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También alude a una suerte de estabilización de la actividad.

“Se ha producido un amesetamiento importante en el consumo interno, algo que, a su vez, planchó los precios en las tranqueras. Si bien no hemos profundizado en el estudio de las causas, al parecer obedece a un problema de poder adquisitivo de la población y, posiblemente, a algunos cambios de hábitos de consumo que el sector industrial aún no ha terminado de manifestar con claridad”, explica Salaverri, en diálogo con La Nueva.

La pregunta se orienta a precisar una salida: “El camino es mejorar el mercado interno o, de lo contrario, buscar decididamente el mercado externo. Hoy casi el 25 % de la producción se exporta y entiendo que todavía hay margen para aumentar ese número sin afectar el consumo local, ya que el mercado interno está deprimido. Es decir, actualmente no hay una tensión real entre ambos”.

Salaverri también es protesorero de la Sociedad Rural de Suipacha; miembro del consejo directivo de Carbap e integrante del mismo cuerpo en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA, en representación de Carbap). Incluso, en ambas entidades gremiales integra las correspondientes comisiones de lechería.

—¿Qué medidas concretas ayudarían a mejorar la rentabilidad del sector?

—Es fundamental trabajar sobre los reintegros de impuestos. No hablamos de un aporte del Estado, sino de que se le devuelva al productor el que ya se cobró dentro de la cadena. No tiene sentido exportar impuestos (sic); debemos exportar productos. Un salto hacia el mercado externo permitiría que el litro de leche en tranquera valga un peso más.

—¿Cómo influye el mercado de subproductos, como los quesos, en esta ecuación?

—El consumo de queso es muy importante, ya que representa casi el 50 % del consumo interno. Sin embargo, no alcanza a compensar la crisis actual. Muchos quesos con procesos especiales, o mayor tiempo de maduración, tienen costos que los hacen de difícil acceso para un bolsillo golpeado. Mientras tanto, la leche en polvo sigue siendo nuestro principal producto de exportación.

—En este contexto de precios bajos de la leche, ¿qué le permite al tambero seguir operando?

—El equilibrio económico de muchos tambos hoy no se da por la leche, sino por la venta de la vaca. Lo que no sale por la leche se empareja con la ganadería de carne.

“Específicamente, la venta de la denominada vaca china es la que está nivelando las cuentas y permitiendo que el productor se mantenga a flote”.

—¿Qué sucede si el precio en tranquera no se corrige en un tiempo prudencial?

—Si no hay una mejora en los valores la situación se va a volver todavía más crítica. Necesitamos recuperar esa relación insumo-producto para que la actividad vuelva a ser sustentable sin depender, de manera exclusiva, de las ventas de ganado para cubrir el déficit de la producción láctea.

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