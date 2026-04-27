Séptimo paro del año: el Suteba bahiense confirmó que este miércoles realizará otra medida de fuerza
Los organizadores también convocaron a los educadores a una movilización para ese día, a partir de las 10, en la plaza Rivadavia.
La filial local del gremio docente Suteba realizará este miércoles un nuevo paro con movilización, por lo que otra vez los establecimientos educativos públicos de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente suspendida, según la cantidad de adhesiones a la medida de fuerza.
Los organizadores convocaron a los educadores para este 29 de abril, a partir de las 10, en la plaza Rivadavia bajo las consignas: "Creación de todos los cargos necesarios en Educación Especial. Basta de ajuste. Repudio a la comunicación enviada a lxs docentes sobre la intervención en conflictos con arma de fuego. Inmediata solución a los problemas de calefacción en las aulas. Aumento y recomposición salarial urgente en la Provincia", según indicaron en sus redes sociales.
La jornada representará la séptima interrupción del Ciclo Lectivo 2026 en la ciudad, ya que el sindicato liderado por Analía Lusarreta impulsó medidas de fuerza los días 2 de marzo, 3 de marzo, 9 de marzo, 10 de marzo, 17 de abril y 21 de abril, cuando llevaron adelante diferentes protestas, reclamos y asambleas en contra de las políticas educativas nacionales y provinciales, la delicada situación salarial del sector y las dificultades que se registran en las prestaciones del IOMA.
La cantidad de huelgas docentes en Bahía Blanca se encamina a los alarmantes niveles alcanzados el año pasado, cuando se registraron 17 paros en las escuelas públicas del distrito: a las 13 ceses de actividades convocados por el Suteba, se sumaron dos paros de ATE, uno del CEB y otro de CTERA.