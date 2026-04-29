Soplan vientos de cambio para Franco Pennacchiotti y hay otro bahiense que mira al sur

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

El prolongado receso tras la eliminación de la Liga Argentina puso a varios jugadores en el mercado y Franco Pennacchiotti fue uno de ellos, que acordó para jugar en Huracán (Trelew) el torneo "Eddie Roberson" de la ABECH (Asociación de Básquet del Este del Chubut).

El zurdo, de 35 años, se pondrá hoy mismo a disposición del cuerpo técnico, con la intención de debutar el próximo viernes en el equipo bicampeón y puntero de la competencia.

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"Es mucho tiempo para estar parado cuando se termina bastante rápido, más allá que este año estuvo bueno que se haya jugado a cinco partidos el playoffs", le dijo Franco a "La Nueva".

Villa Mitre quedó eliminado 3-1 ante Quilmes (Mar del Plata) en la reclasifiación de la Liga Argentina.

"Lo que pude averiguar es que es bueno el torneo y me gustó la idea", justificó Pennacchiotti.

Su vínculo será de aproximadamente dos meses. Y respecto de su futuro dijo que aún no cerró nada con Villa Mitre.

"Hablamos, en líneas generales, de lo que fue la temporada, también de estas posibilidades que podían surgir, pero nada de la próxima temporada. Llegado el momento, no hay dudas que nos sentaremos a hablar", adelantó.

La temporada anterior, también tras la eliminación con el tricolor, Pennacchiotti jugó la Liga Federal por Centro Español de Plottier.

¿Otro dos más?

También Javier Bollo está evaluando una propuesta interesante por parte de Deportivo Madryn.

El interno jugó por Estudiantes (Tucumán) la Liga Argentina y estuvo en conversaciones con Pacífico para disputar el torneo local, sin llegar a un acuerdo.

De concretarse, seguiría los pasos de Fabián Sahdi, otro que jugó para Villa Mitre y eligió volver a Guillermo Brown (Puerto Madryn), equipo que dirige Marcelo Richotti y donde estuvo antes de regresar a Bahía.