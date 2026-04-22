Fabián Sahdi regresa al mismo lugar desde donde llegó a Villa Mitre

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

El bahiense Fabián Sahdi, que jugó la última temporada la Liga Argentina por Villa Mitre, regresará a Brown (Puerto Madryn), donde estuvo previo a incorporarse al tricolor.

De esta manera, el base (36 años) se suma a las salidas de Federico Harina (jugará en Godoy Cruz la Superliga de Mendoza) y Julián Lorca (Deportes Castro de Chile), después se evaluará, en función del armado para la próxima temporada, si regresan a la Villa.

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Sahdi promedió en la 2025-26 de la LA, 23,3 minutos por juego, 9,6 puntos (67-198/33% en t3, 23-61/37% en t2 y 97-11/84% en t1), 3,2 asistencias, 1,4 recuperos y 2,6 rebotes.

El equipo albiazul lo dirige Marcelo Richotti y juegan, entre otros, Bautista Ott, el nativo de General Cerri que jugara en Bahiense del Norte y L.N. Alem, y el veterano tirador Augusto Rossi, de recorrido por la Liga Argentina y Liga Federal.

En su paso anterior por la entidad madrynense, Sahdi completó 20 partidos y perdieron la final ante Huracán.

Mientras que en la Liga Federal disputó 14 partidos y promedió 16 puntos con el equipo que fue eliminado por Independiente de Pico en los playoffs Interconferencias.

Actualmente Brown participa en el Torneo Apertura "Eddie Roberson" de la ABECH (Asociación de Básquet del Este del Chubut), que ya completó la primera rueda y el próximo domingo comenzará la segunda, probablemente con el debut de Sahdi.

Es puntero el bicampeón Huracán (Trelew), que está invicto con 5 victorias, Deportivo Madryn se ubica segundo, con un partido más (4-2), también con 10. Después se escalonan Ferro, con 9 (3-3), Brown, con 8 (3-2), Germinal, con 6 (1-4) y Racing, con 5 (0-5).