Uno que jugó en Villa Mitre va para Mendoza y otro cruzará a Chile

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

El prolongado período en blanco que se genera entre el final de la Liga Argentina y el comienzo de la próxima temporada invita a los jugadores a buscar alternativas durante ese período, algo que, por ahora, aprovecharán Federico Harina y Julián Lorca, de última temporada en Villa Mitre.

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El tirador se sumará a Godoy Cruz (Mendoza) que participa en la Superliga (ámbito local).

Su llegada es como relevo del lesionado Leandro Lincheta.

Hasta el momento, en las 11 fechas disputadas, Godoy Cruz está puntero, junto con Anzorena, ambos con 9 victorias en 11 presentaciones.

Otro que tendrá continuidad será Julián Lorca, uno de los mayores progresos en la última temporada con el tricolor.

El interno jugará en Deportes Castro (Chile), equipo que dirige Cristóbal Jara y que ganó dos partidos y perdió seis en la Liga.

Barrida

Anoche, por la Liga Argentina, Lanús volvió a ganarle a Quilmes (había eliminado a Villa Mitre 3-1), 72 a 61 y barrió 3-0 en la Reclasificación, por la Conferencia Sur.

Hoy, por la misma Conferencia, Deportivo Viedma está obligado a ganarle a Provincial para no quedar eliminado, lo mismo suce con Pico (0) que recibe a La Unión (2).

En tanto, en La Plata se miden Gimnasia (1)-Central Entrerriano (1).