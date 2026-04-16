Sepo Ginóbili y su mirada de Villa Mitre: "A veces las cosas no te llegan y hay que ir a buscarlas"

Un balance profundo en cuanto al rendimiento del equipo, la funcionalidad desde lo colectivo e individual, incluida una valorable autocrítica de su función y, también, con una mirada de lo que fue y lo que considera debería ser, el entrenador Sebastián Ginóbili afrontó diferentes temas tras la eliminación de Villa Mitre en la Liga Argentina.

El coach, quien se encuentra en proceso de renovación con la institución, estuvo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Me encontré con una Liga que no conocía y jugadores que no conocía del día a día. Creo que la forma de entrenar y entregarse para el equipo fue impecable. Yo como entrenador está claro que no pude transmitir bien el mensaje. Nos faltó conformar un equipo mucho más compacto para afrontar los momentos difíciles de la competencia", puntualizó.

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"A veces me costaba encontrar la explicación de la irregularidad, porque encadenábamos dos o tres partidos muy buenos ante rivales muy buenos y en el cuarto no podíamos mantener la intensidad, energía o idea. Cuando hablo de energía, me refiero a estar con la cabeza puesta en el juego. No logramos eso durante toda la temporada, sacando los primeros 10 juegos, que hubo un atenuante, porque es muy difícil ponerte, sacarte, hacerte jugar una final, pero a partir de enero no hubo excusas", dijo, en referencia a la doble competencia, entre torneo local y Liga.

Durante toda la fase regular se estuvo esperando la consolidación de un equipo que nunca la logró en función de las expectativas.

"Nosotros, como que teníamos puesta la cabeza en los playoffs antes que en la fase regular y la realidad que no nos sobró nada, porque clasificamos 11 de 12 y en el primer cruce, con lesión (por Federico Harina), sin lesión, con que estuvimos cerca y pudimos haber ganado, nos tocó perder y quedamos eliminados. Entonces, desde ese lado, el balance es regular, por no haber logrado esa regularidad", asumió.

Algo que pregonó el entrenador en la previa a la competencia y durante la misma fue el protagonismo que debían asumir los jugadores más jóvenes.

"Si tengo que sacar algo positivo de la temporada es lo de Juli (Lorca) y Alejo (Blanco), no solamente por el rendimiento, sino por el día a día, la manera que entrenaron, el deseo que muestran día a día de ser mejores, de su evolución como jugadores", destacó.

"Eso ya lo lograron, ahora hay que certificarlo, no quedarme con los 20 minutos que jugué en la competencia. Ellos dos son jugadores clave para el futuro de Villa Mitre, hay que apuntar ahí. Estos seis meses tienen la posibilidad de jugar el torneo local, que es un buen banco de prueba, pero siempre pensando en su desarrollo, no en ganarle al rival de turno", agregó.

Consultado si se animaba a darle la conducción del equipo a dos jóvenes como Blanco y Segundo Alimenti, Sepo dijo: "Me animo, tranquilamente, pero primero hay que establecer los objetivos del club. Siempre pondría en esa posición a un jugador más experimentado y sobre todo para Alejo, que es un uno y medio (base-escolta). Empezamos la temporada pensando en el base inicial Sahdi-Guerrero peleando por una posición, pero terminó Alejo siendo el inicial del equipo".

Respecto de las dificultades que mostró el equipo, Sepo hizo hincapié en el concepto de juego.

"El máximo problema que tuvo el equipo fue que no jugó bien sin pelota, y hay una pelota y cinco jugadores. La desesperación por agarrar la pelota y no hacer lo previo para jugar o confiar más en el compañero hizo que tuviéramos tanta irregularidad", justificó.

El tricolor tuvo un mix de experiencia y juventud.

"Me parece que los tres experimentados del equipo, Harina, Sahdi y Pennacchiotti se entregaron al equipo; desde el minuto uno entendieron lo que yo quería. Me parece que es muy saludable la mezcla de experiencia y juventud, porque la juventud siempre necesita una guía, jugadores que le muestren el camino, la forma de trabajar, cómo ser profesional y ser parte de un equipo. Los jóvenes han tenido un aprendizaje y una experiencia muy buena, más allá del resultado. La idea es que ellos sean el futuro de Villa Mitre, porque son el patrimonio", resaltó Ginóbili.

De todos modos, al momento de referirse a la manera de conformar un equipo, no priorizó la edad de los jugadores.

"Más que por edad, hay que encarar mejor la elección de jugadores por cualidad. Ejemplo, nosotros terminamos tirando la misma cantidad de triples que dobles. El juego de dos puntos era todo juego interior, no teníamos un jugador que rompía al canasto, entonces, en esta Liga donde protegían mucho el juego interior, nos doblaban el juego interior o achicaban interior, la respuesta era solamente el tiro de tres puntos. Nosotros no tuvimos un jugador más dinámico para romper al canasto, más allá de su posición. Más que nada es lo que nos faltó en el armado", entendió.

Y fue algo más allá.

"Creo que Juli (Lorca), Alejo (Blanco), Manu (Iglesias) y Joaquín (Jasen) al principio, hasta que llegó Segundo (Alimenti), no se creyeron que no estaban ahí de actores secundarios. Que no dependíamos de los otros tres jugadores, que ellos eran parte del juego. Les costó la toma de decisiones y no depender de Pennacchiotti, Sahdi o Harina, y no solamente con el aro. Estaban más pendientes de ellos que del juego en conjunto", apuntó Sepo.

Respecto de la elección para que la dupla Pennacchiotti-Lorca comparta cancha, Ginóbili explicó los motivos.

"La utilicé la segunda parte del año prácticamente, más que nada, por una cuestión defensiva. Ante determinados equipos se podía usar más. Hoy me parece que Franco se siente más cómodo en la posición de cuatro, de no tanto roce y potenció a Juli en gran parte de la temporada", señaló.

En cuanto a Federico Harina, dijo que lo sorprendió la facilidad de anotación y apuntó a la defensa y a que debe administrar mejor sus recursos en los momentos decisivos del juego.

"Charlando un poco, me decía que en la A si no defendía no jugaba, bueno, a lo que voy, no es que no defendió, sino que el equipo necesita que él aporte algo más, no solamente el lanzamiento, lo mismo Franco. Hay que dejar la parte individual para los cierres de los juegos, y el resto del tiempo, utilizar la atención que generan para hacer mejor a los de al lado", explicó.

"Lo de Fabián (Sahdi), más allá de su nivel de juego, me pareció increíble durante todo el año, su capacidad de entrenamiento y mejora, a pesar de la edad y de estar involucrado en lo que buscábamos. Después tuvo sus momentos y altibajos deportivos. Fue una sorpresa en el día a día, en su forma de entrenar y cómo afrontar una temporada profesional", destacó.

Las conversaciones que mantiene Sepo con la dirigencia incluyen una función más abarcativa en forma de pirámide.

"Venimos hablando no solamente del equipo profesional, sino de la estructura del básquet inferior, que haya una correlación, que no sean dos cosas diferentes. Villa Mitre es uno y tenemos que entender eso. Creo que la transición del primer año ha sido muy buena, sobre todo en el aspecto de entrenadores, jefe de equipo, profes y parte médica, que entendieron hacia dónde nos dirigíamos. A partir de ahora, encontrar esa realidad entre el básquet menor y la Liga", apuntó.

En tal sentido, los últimos años Villa Mitre no le dio absoluta prioridad a la Liga Argentina respecto del torneo local.

"Me parece bien que los chicos jueguen el torneo local, es un torneo importante para entrar en actividad y competir, y de la mano del entrenamiento individual, no del equipo, la idea es que en estos seis meses, los jugadores lleguen con algo más a su libreto, no que usen el entrenamiento para estar en forma y jugar", opinó.

Y agregó: "Alejo necesita tomar decisiones, entonces no es la idea que juegue en Primera como lo hizo en la Liga Argentina estando con jugadores más importantes. La idea que empiece a sentir ese gustito de tomar decisiones para que le sirva a futuro".

"En cuanto a los mayores, por ahora que no jueguen", opinó.

"El tema -amplió- es que están en Bahía, va a pasar un mes y después van a querer entrenar y seguramente lo van a hacer con la Primera local. Pero vos tenés chicos que necesitan tomar decisiones, y en la Primera local sumás a Pennacchiotti, Harina y, ponele, Sahdi, ¿quién va a tomar las decisiones del partido? Villa Mitre tiene que pensar de otra manera, no en el torneo local. Sí que el torneo local sea el banco de prueba de esos chicos. Tiene que aumentar su cantera, traer un par de chicos con proyección y que vayan mechando de a poco, pero es un trabajo más integral", expresó.

Sepo marcó la diferencia entre Villa Mitre y el resto de los clubes que participan únicamente a nivel local.

"En el básquet local hoy prima lo económico. Hay equipos que encuentran apoyo y arman un equipo competitivo para ser campeón, otros que van con los chicos y suman uno o dos refuerzos, no se habla mucho de proyectos, sí de trabajar en divisiones menores para nutrir a la Primera y que salga más barato. Para Villa Mitre es lo mismo: si tenés más jugadores de tu club, la temporada te va a salir más barata. Esto es dinero, no va de la mano con el nivel local. El año pasado jugaron 16 partidos en 22 días y tres seguidos. Cuando jugamos con Provincial, que venía puntero, estaba mi hermano (Manu) en la cancha nada más, je. Entonces, tenés que cuidar un poco el producto y entender que Villa Mitre está jugando otra Liga. El básquet local es importante, estoy totalmente de acuerdo ¿eh?, pero hay que entender que esto es planificado no a los ponchazos", descargó.

Finalizada la temporada, que dejó sabor a poco en lo deportivo, Sepo se mostró sumamente conforme.

"Sacando el juego, el año fue muy bueno, porque conocí el club, vi su estructura y nosotros teníamos permanente hasta el doctor; profesionalmente en cuanto a lo diario es impecable, nos faltó mejorar nuestro trabajo", admitió.

Y amplió: "Me gusta mucho lo que hago, disfruto mucho el día a día. Llegaba a Villa Mitre a las ocho y media de la mañana y desde la entrada, la reunión con los entrenadores, estando con el profe, el inicio de las prácticas, la planificación... Fue impecable todo el año, nos faltó una vuelta de tuerca en estar más convencidos de lo que buscábamos y no esperar tanto. A veces las cosas no te llegan y hay que ir a buscarlas. Nos faltó eso, ir a buscarlas...".

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