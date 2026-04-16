Doble allanamiento positivo por un robo de moto y bicicleta

Personal de la Comisaría Segunda realizaron dos allanamientos en el marco del robo de una moto y una bicicleta en el cual se logró recuperar la moto y detener a una mujer, por venta de estupefacientes.

Las tareas investigativas del gabinete técnico de la Comisaría Segunda, llevaron a obtener dos direcciones autorizadas por Fiscalía, para la intervención de las fuerzas de seguridad. El caso que genera la investigación, ocurrió el pasado 7 de abril en Vicente López al 1400, lugar en el que robaron una moto Yamaha FZ, de color negra y una bicicleta.

El primer domicilio intervenido por el personal de la Comisaría Segunda y el GAD, fue en Alvarado al 3500, donde se encontró una Yamaha FZ de color negro con pedido de captura por un robo ocurrido el pasado 9 de abril en Alvear al 1700 en jurisdicción de la Comisaría Séptima

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, se secuestró una escopeta sin documentación de respaldo, por lo que se determinó la detención de Joel Denis Montenegro de 27 años de edad.

El segundo domicilio intervenido fue en Zelarrayán al 2900, lugar en el que se detuvo a María Rosa Aimé Álvarez de 26 años de edad, ya que en la casa funcionaba un búnker de droga, incautando cajas con cogollos de marihuana, seis frascos con misma sustancia, ramas de cannabis colgadas al secado y envoltorios varios de marihuana, fraccionados para su venta. Las dos personas quedaron detenidas y alojadas en la Comisaría Segunda.

Hay que destacar que Álvarez, cuenta con antecedentes por este tipo de delito, ya que fue detenida en julio del 2025 por haberse encontrado en su domicilio elementos compatibles con la sustracción de una motocicleta, envoltorios con cocaína y marihuana.

Intervienen las Fiscalías Nº.01 del Fuero De Responsabilidad Penal Juvenil, UFIJ 07, 15 y 19, todas del Departamento judicial local.