Falleció un hombre que había sufrido lesiones en un choque

Falleció en las últimas horas un hombre que días atrás sufrió heridas en un choque ocurrido en un sector del barrio Mara.

Voceros oficiales señalaron que se trata de Orlando Paredes, de 33 años, quien se encontraba internado en el área de Terapia Intensiva del Hospital Municipal.

El siniestro vial se produjo el pasado 4 de abril, en Fabián González y Sixto Laspiur, donde colisionaron un Chevrolet Ágile, guiado por Miguel Ángel Schaab (40) y una moto150cc, en la que circulaba la víctima.

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Producto del impacto Paredes sufrió un traumatismo de cráneo y tórax, por lo que había sido derivado al centro asistencial.

A partir de lo sucedido las actuaciones fueron recaratuladas como homicidio culposo.