Allanamiento por drogas: incautaron plantas de más de dos metros de altura
En el procedimiento, además de decomisar un total de seis plantas de marihuana, se capturó a una persona.
Personal policial secuestró seis plantas de marihuana de más de dos metros de altura luego de un allanamiento por drogas llevado a cabo en una vivienda de Piccioli 2549.
En esa vivienda, además, efectivos de la comisaría Sexta lograron detener a Néstor Hernán Arce, de 32 años.
La orden para el procedimiento fue otorgada por el Juzgado de Garantías número 2 en el marco de investigación llevada a cabo por la Unidad Fiscal número 19.
Los voceros señalaron que a esto se llegó como resultado de tareas investigativas y vigilancias encubiertas sobre el domicilio.