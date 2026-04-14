El consumo familiar cayó 3% en el primer trimestre: cuáles son las razones

En un contexto marcado por una actividad económica que muestra una fuerte dispersión entre los sectores, el consumo no da señales de mejora. De acuerdo al Indicador de Consumo Familiar (ICF) que elabora la consultora Poliarquía, en el primer trimestre del año se registró un valor de 118 puntos, equivalente a una caída de 3% respecto a los tres meses previos.

De acuerdo al informe de esa consultora, la cifra también implica una baja de 10% en comparación al mismo período del año pasado y muestra retrocesos en tres de los últimos cuatro trimestres. Sin embargo, el ICF alcanzó este trimestre el cuarto valor más alto de los últimos diez años y se encuentra un 21% por encima del último registro del gobierno de Alberto Fernández.

El escenario actual responde al retroceso del consumo de los hogares registrado en el Gran Buenos Aires y en los sectores de menores recursos. A su vez, evaluó el reporte, la brecha entre los niveles de consumo de los habitantes del interior y los del conurbano bonaerense llegó al valor más alto durante la gestión del Gobierno de Javier Milei.

Tal como dan cuenta diferentes cifras oficiales sobre diversos sectores de la economía, el comportamiento del ICF desde el segundo trimestre de 2025 registra una importante heterogeneidad: mientras que se observa una mejora en hombres, menores de 50 años, personas con nivel educativo medio o alto y residentes en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país; las más afectados son las mujeres, especialmente mayores de 50 años, con educación primaria y residentes del Gran Buenos Aires.

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La evolución del consumo familiar

Según describió el informe, a la caída del consumo ocurrida durante el 2008 y parte del 2009, le siguió una recuperación que se extendió hasta el tercer trimestre de 2011, donde el índice llegó a los 136 puntos. “Desde entonces y hasta el segundo trimestre de 2014, el indicador de consumo padece un deterioro significativo, alcanzando un valor de 89 puntos, que es seguido de un proceso de crecimiento acelerado que culmina en el cuarto trimestre de 2015, momento en el que se registra un valor de 133 puntos, nuevamente en el marco de una elección presidencial”, señaló.

Pasado ese momento, el indicador ingresó en una tendencia descendente (con excepción de los trimestres electorales de 2017 y, en menor medida, de 2019), que se profundizó con la crisis cambiaria de 2018 y se agravó durante el gobierno de Alberto Fernández, alcanzando el mínimo histórico (exceptuando a la pandemia) durante el tercer trimestre de 2022. Finalmente, desde finales de 2022, el ICF experimentó una notable recuperación.

Ya durante la administración de Javier Milei, entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2024, se registró una caída de 17%, impulsada por una disminución en las compras de bienes durables.

A partir del segundo trimestre de 2024, el consumo comenzó a repuntar producto de la recuperación progresiva del nivel de actividad, del ingreso y la disminución de la inflación. Luego, el indicador mostró una tendencia progresiva a la baja. (con información de TN)