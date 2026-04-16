Polémica por la venta de carne de burro en Argentina: ¿es legal?

En los últimos días la noticia de que una carnicería de Chubut vendía carne de burro recorrió el país, tras lo cual surgió la duda sobre cuán legal es comercializar este tipo de carne en Argentina.

El producto, ofrecido a $7.500 el kilo, generó sorpresa y rechazo en partes iguales, en una sociedad poco habituada a este tipo de consumo, según consigna Newsweek Argentina.

Además del impacto cultural que genera, también existe el debate sobre el plano legal ya que, si bien la faena y comercialización de carne de burro no es ilegal, sí existen limitaciones normativas que complican su desarrollo.

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En el caso puntual de Chubut, la experiencia se realizó con un permiso provincial provisorio y bajo controles sanitarios, lo que la encuadra dentro de la legalidad a nivel local.

Se trata de la iniciativa “Burros Patagones”, impulsada por el productor Julio Cittadini como una alternativa productiva frente al derrumbe de la actividad ovina en el sur argentino. La prueba piloto incluyó la faena de algunos animales y su comercialización en Trelew, en un intento por medir la reacción del público y explorar nuevas oportunidades de mercado.

Sin embargo, el gran obstáculo aparece cuando se analiza una posible expansión. Para que la carne pueda venderse fuera de Chubut, se necesita habilitación de tránsito federal, algo que hoy no existe para esta especie. Esto implica que, sin frigoríficos autorizados a nivel nacional, la actividad queda restringida al ámbito provincial, limitando su escalabilidad.

El caso refleja un problema más amplio del sistema productivo: vacíos regulatorios que frenan nuevas industrias. Situaciones similares se observan con otras especies, como el guanaco en Santa Cruz, donde la producción existe pero no puede salir de la provincia por trabas administrativas. En ese contexto, la carne de burro aparece como una actividad posible, pero todavía lejos de consolidarse.

Cittadini apuesta no solo al valor nutricional del producto -que describe como “de muy buen sabor y calidad”- sino también a su potencial exportador, especialmente a través del cuero y derivados como el ejiao, muy demandado en Asia. Por ahora, la experiencia sigue siendo piloto, en medio de una discusión que mezcla tradición, negocio y regulación. (NA)