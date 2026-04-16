Alarma en el colegio Don Bosco por una amenaza de tiroteo: investigan si se trata de un reto viral

La comunidad educativa del colegio Don Bosco se encuentra en estado de alerta tras el hallazgo de un mensaje intimidatorio en las instalaciones del nivel secundario. Según pudo saberse, la inscripción rezaba: "Mañana 17/4 tiroteo, no vengan", escrita en una de las paredes de los baños de varones del ciclo superior.

Ante la gravedad del hecho, las autoridades de la institución emitieron un comunicado oficial informando la activación inmediata del Protocolo de Seguridad establecido por la Jefatura de Región y la Inspectoría Salesiana Argentina Sur. Según indicaron, se realizará la denuncia policial correspondiente, dado que se trata de un hecho contemplado en el Código Penal.

Un fenómeno que recorre el país

El caso del Don Bosco no es aislado. En las últimas horas, una seguidilla de amenazas con un modus operandi idéntico ha puesto en jaque a escuelas de Buenos Aires, Capital Federal, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén y Tierra del Fuego.

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En Córdoba, por ejemplo, apareció un mensaje casi calcado: "Mañana 15/4 tiroteo, no vengan". La repetición de estas pintadas en puntos tan distantes del país ha llevado a los investigadores a sospechar que estas intimidaciones podrían estar ligadas a un "reto viral" de redes sociales, más que a una amenaza concreta de ataque.

El trasfondo: la cultura "True Crime"

Expertos en seguridad informática y autoridades educativas advierten que estos comportamientos podrían estar influenciados por las denominadas "culturas subdigitales". Una de ellas es la True Crime Community (TCC), espacios donde jóvenes comparten información y, en casos extremos, glorifican masacres escolares ocurridas en otros países, como Estados Unidos.

El recuerdo de tragedias pasadas, como el caso de Santa Fe donde un menor de 15 años terminó con la vida de un compañero, mantiene a las autoridades en máxima vigilancia. En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo ya firmó un decreto para endurecer las sanciones y controles ante este tipo de situaciones.

El pedido del Colegio a las familias

En el comunicado enviado a los padres, el equipo directivo del colegio Don Bosco solicitó mantener la serenidad y confiar en el trabajo coordinado con las autoridades. Asimismo, hicieron un llamado especial a la colaboración familiar en cuatro puntos clave:

Diálogo: Conversar con los estudiantes sobre el uso respetuoso de los espacios y las consecuencias legales de estos actos. Supervisión: Controlar diariamente el contenido de las mochilas. Comunicación directa: Canalizar cualquier inquietud a través de las vías institucionales y no por rumores. Evitar la viralización: No difundir mensajes en redes sociales que generen alarma innecesaria.

Pese a la tensión, la institución confirmó que las actividades escolares para el día de mañana se desarrollarán con normalidad, bajo el resguardo de las medidas de seguridad implementadas.