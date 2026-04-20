Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del martes 21

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El noveno día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con apenas cinco deportes.

Harán su presentación los tenistas argentinos y comenzarán también el golf y el taekwondo.

En horario argentino, el programa de actividades para este martes es el siguiente:

Golf

10:22 - Individual femenino (ronda 1), con Mia Yaya

10:55 - Individual masculino (ronda 1), con Tomás Giordani

11:28 - Individual masculino (ronda 1), con Franco Fernández

12:01 - Individual femenino (ronda 1), con Ana Giulano

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Bádminton

11:35 - Individual masculino (cuartos de final), con Francesco Cappi vs. colombiano Giraldo

12:45 - Dobles mixtos (cuartos de final), con Milena Oliva y Máximo Rettig vs. venezolanos Rodríguez y Lamas

13:55 - Dobles masculino (cuartos de final), con Francesco Cappi y Máximo Rettig vs. venezolanos Rodríguez y Laverde

14:30 - Dobles femenino (cuartos de final), con Milena Oliva y Tatiana Giménez vs. peruanas Junco y Yi

Taekwondo

A partir de las 11

Poomsaes masculino (octavos de final), con Santiago Corso

Poomsaes femenino (octavos de final), con Martina Barroso

Poomsaes mixto (cuartos de final), con Santiago Corso y Martina Barroso

Tenis

11:00 - Singles femenino (octavos de final), con Sol Larraya vs. boliviana Salaberry

11:00 - Singles femenino (octavos de final), con Sofía Meabe vs. colombiana Suárez

No antes de las 13:30 - Singles masculino (octavos de final), con Dante Pagani vs. peruano Rubini

A continuación - Singles masculino (octavos de final), con Benjamín Chelia vs. venezolano De Armas

No antes de las 16:30 - Dobles femenino (cuartos de final), con Sol Larraya y Sofía Meabe vs. panameñas Gabriella Leurcq e Isabella Leurq

No antes de las 18:00 - Dobles masculino (cuartos de final), con Dante Pagani y Benjamín Chelia vs. venezolanos De Andreis y De Armas

Béisbol

16:00 - Selección masculina vs. Panamá (fase de grupos)