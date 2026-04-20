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Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del martes 21

Después de un día prácticamente de transicion, habrá acción en golf, bádminton, taekwondo, tenis y béisbol.

Fotos: COA

El noveno día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con apenas cinco deportes.

Harán su presentación los tenistas argentinos y comenzarán también el golf y el taekwondo.

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En horario argentino, el programa de actividades para este martes es el siguiente:

Golf
10:22 - Individual femenino (ronda 1), con Mia Yaya
10:55 - Individual masculino (ronda 1), con Tomás Giordani
11:28 - Individual masculino (ronda 1), con Franco Fernández
12:01 - Individual femenino (ronda 1), con Ana Giulano

Bádminton
11:35 - Individual  masculino (cuartos de final), con Francesco Cappi vs. colombiano Giraldo
12:45 - Dobles mixtos (cuartos de final), con Milena Oliva y Máximo Rettig vs. venezolanos Rodríguez y Lamas
13:55 - Dobles masculino (cuartos de final), con Francesco Cappi y Máximo Rettig vs. venezolanos Rodríguez y Laverde
14:30 - Dobles femenino (cuartos de final), con Milena Oliva y Tatiana Giménez vs. peruanas Junco y Yi

Taekwondo
A partir de las 11
Poomsaes masculino (octavos de final), con Santiago Corso
Poomsaes femenino (octavos de final), con Martina Barroso
Poomsaes mixto (cuartos de final), con Santiago Corso y Martina Barroso

Tenis
11:00 - Singles femenino (octavos de final), con Sol Larraya vs. boliviana Salaberry
11:00 - Singles femenino (octavos de final), con Sofía Meabe vs. colombiana Suárez
No antes de las 13:30 - Singles masculino (octavos de final), con Dante Pagani vs. peruano Rubini
A continuación - Singles masculino (octavos de final), con Benjamín Chelia vs. venezolano De Armas    
No antes de las 16:30 - Dobles femenino (cuartos de final), con Sol Larraya y Sofía Meabe vs. panameñas Gabriella Leurcq e Isabella Leurq
No antes de las 18:00 - Dobles masculino (cuartos de final), con Dante Pagani y Benjamín Chelia vs. venezolanos De Andreis y De Armas

Béisbol
16:00 - Selección masculina vs. Panamá (fase de grupos)

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