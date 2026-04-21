Femenino: juegan Villa Mitre-Estudiantes y Sportivo Bahiense-9 de Julio 

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con Villa Mitre-Estudiantes y Sportivo Bahiense-9 de Julio se disputa, desde las 21, la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Femenino Oro.

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En el José Martínez, la Villa (sin Martina Caputo, de viaje) espera por el albo (completo), dirigiendo Mauro Guallan y Estefanía Zárate.⁩

El tricolor ganó en su debut y tuvo libre la segunda fecha. Mientras que Estudiantes perdió su primer juego ante Bahiense y se recuperó en la segunda fecha, frente a Sportivo Bahiense

En el restante encuentro, Sportivo (sin bajas) aguarda en el Eladio Santos por 9 de Julio, que debe definir quiénes están en condiciones, considerando que, paralelamente, vienen afrontando la Liga Provincial y jugaron el domingo en La Plata.

Dirigirán Mariano Enrique y Camila Robles.

Sportivo no pudo ganar aún, anotando en ambos encuentros 43 puntos y recibiendo 54 en la primera fecha y 55 en la segunda.

9 de Julio, por su parte, tuvo libre en el debut y cedió en la segunda fecha ante Bahiense, sin Delfina Álves da Florencia e Ileana Corvalán, aunque ambas ya jugaron el domingo en La Plata, por la Liga Provincial.

Libre tiene Bahiense del Norte.