Femenino: juegan Villa Mitre-Estudiantes y Sportivo Bahiense-9 de Julio
Se disputa la tercera fecha de la LBB Oro.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Con Villa Mitre-Estudiantes y Sportivo Bahiense-9 de Julio se disputa, desde las 21, la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Femenino Oro.
En el José Martínez, la Villa (sin Martina Caputo, de viaje) espera por el albo (completo), dirigiendo Mauro Guallan y Estefanía Zárate.
El tricolor ganó en su debut y tuvo libre la segunda fecha. Mientras que Estudiantes perdió su primer juego ante Bahiense y se recuperó en la segunda fecha, frente a Sportivo Bahiense
En el restante encuentro, Sportivo (sin bajas) aguarda en el Eladio Santos por 9 de Julio, que debe definir quiénes están en condiciones, considerando que, paralelamente, vienen afrontando la Liga Provincial y jugaron el domingo en La Plata.
Dirigirán Mariano Enrique y Camila Robles.
Sportivo no pudo ganar aún, anotando en ambos encuentros 43 puntos y recibiendo 54 en la primera fecha y 55 en la segunda.
9 de Julio, por su parte, tuvo libre en el debut y cedió en la segunda fecha ante Bahiense, sin Delfina Álves da Florencia e Ileana Corvalán, aunque ambas ya jugaron el domingo en La Plata, por la Liga Provincial.
Libre tiene Bahiense del Norte.