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"Hogar, dulce hogar": 9 de Julio regresa feliz a casa después de su primera salida por la Liga Provincial

El representante bahiense sumó la segunda victoria en otras tantas presentaciones.

9 de Julio tuvo un gran arranque y un muy buen tercer cuarto. Fotos: prensa 9 de Julio.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio le ganó esta tarde a Hogar Social Berisso (La Plata), 62 a 51, en su primera incursión como visitante en la Liga Provincial de Mayores Femenina.

De esta manera, el representante bahiense mantuvo el invicto, tras el debuta triunfal frente a Estudiantes (Olavarría).

Sorprendió el albiazul en el arranque, estableciendo un parcial de 7-0, aunque el rápido despertar de las locales cambió por completo el trámite, porque pasaron al frente 11-11 (incluidos 4-7 en triples) y cerraron el cuarto inicial 21-12 (parcial 21-5).

Después de un segundo cuarto parejo, 9 de Julio dominó en el tercero (19-6) y pudo establecer una diferencia de 10 que le permitió jugar con mayor tranquilidad.

La principal goleadora fue Isabella Larrasolo, con 13 puntos (3-7 en triples, 2-5 en dobles), más 3 recuperos, 3 rebotes y 2 asistencias.

Tuvo un buen debut Delfina Álves da Florencia, completando 5 unidades, 7 rebotes y 2 asistencias, mientras que Isabella Roldán, otra que no había estado en el juego inaugural, terminó con 11 unidades (1-4 en triples, 3-5 en dobles y 2-3 en libres), más 4 recobres.

Los siguientes dos compromisos de 9 de Julio serán de visitante en Mar del Plata, el domingo 26 enfrentando a Peñarol y el domingo 3 de mayo, a Quilmes.

Los otros dos partidos de hoy, sin finalizar, son Estudiantes (Olavarría)-Peñarol y Platense (La PLata)-Quilmes.

La síntesis:

Hogar Social Berisso (51): M. Martínez (5), A.M. García (14),  A. Elías (1), G. Pendenza (9), C. Fernández (2), fi; M. Ansaloni (10), C. Castege (4), M. Medina (6), F. Peña, S. Gómez y Y. González. DT: Joaquín Espina.

9 de Julio (62): I. Larrasolo (13), I. Corvalán (4), E. Fernández (7), V. Martín (3), I. Roldán (11), fi; M. Bussetti, D. Álves da Florencia (5), A. Althabe (6), I. Sorzini (5), M.V. Flores (1), A. Maurer (7) y T. Nievas. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Hogar Social, 21-12; 32-29 y 38-48.

Árbitros: Sebastián Ramírez y Bruno Palacios (La Plata).

Cancha: Hogar Social Berisso (La Plata).

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