Huracán hace historia: el Bruno Lentini será el primer estadio oficial con césped sintético en la Liga del Sur

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El esfuerzo es tan grande como la inversión. Aunque los sueños, cuando se encuentran íntimamente ligados a los sentimientos y a ese amor incondicional por un club y sus colores, no tienen límites, ni físicos, ni ideológicos y menos que menos económicos.

Hay deseos que son órdenes a la hora de crecer social e institucionalmente, y Huracán dio un paso al frente de cara a sus 110 años de vida, que cumplirá el 25 de mayo con una fiesta multitudinaria y un anuncio –tal vez—tan esperado como conmovedor: la culminación de una obra monstruosa que marcará un antes y un después en la historia de la entidad del bule whitense.

Que el hincha del Globito se ponga de pie: el estadio Bruno Lentini, donde juega el equipo de Primera división, va a ser el primer escenario oficial con césped sintético en el fútbol local y en la legendaria y calificada biografía de la Liga del Sur.

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“Llevo once años ligado dirigencialmente a Huracán y la idea de hacer una inversión de este tipo siempre anduvo dando vuelta por mi cabeza y la de los dirigentes con los que tuve y tengo el placer de trabajar. Casi siempre nos frenaron los altos costos que generaba una obra de semejante envergadura, pero hoy el esfuerzo, el entusiasmo y las ganas están por encima de todo. La encaramos con una alta dosis de pasión y la vamos a cumplir”, expresó el siempre visionario Marcelo Fabián Osores (nació en Ingeniero White y la primera parte de su crianza fue en el bulevar), vicepresidente del club y máximo responsable de la Subcomisión de fútbol huracanense.

“No es sencillo llevar adelante semejante proyecto, y mucho menos para un club como Huracán, pero más allá de las ambiciones y del impacto institucional, necesitábamos dar un salto de calidad y en eso estamos enfocados”, resaltó el también secretario general del Sindicato Unido Portuarios Argentinos de Bahía Blanca (SUPA).

El campo de juego mide 99 x 68 metros y es una carpeta construida en base a filamentos sintéticos de 6,5 milímetros que, a su vez, carga con un 50 por ciento de arena y la otra mitad de caucho.

Después de las tareas de limpieza, relleno del terreno y emparejamiento, que se iniciaron el 12 de febrero, llegó la etapa del compactado.

“En este momento estamos culminando esa fase. Ahora nos queda cerrar el contrato con la empresa que colocará el césped, que dicho sea de paso no llegó a Ingeniero White y es lo que más ansiosos nos tiene. Va a ser una linda sorpresa para todos los aficionados de este club que nunca deja de luchar en busca del progreso”, agregó Osores.

Al ser consultado sobre los motivos que llevaron a optar por el piso sintético, el encumbrado dirigente deportivo y sindical fue más claro que el agua: “Es cuestión de hacer cálculos, pero teniendo en cuenta en lo mucho que se gasta anualmente en la mantención del piso con césped natural, creemos que a mediano plazo vamos a amortizar la inversión. En este momento lo que más evaluamos son las voluntades individuales y hasta dónde puede llegar el esfuerzo que venimos haciendo, porque el capital humano es lo más importante en instancias decisivas como esta”.

Y fue más allá: “Existe un empeño más que denodado, pero avanzamos con la seguridad de que el sueño será posible. Y no me refiero solo a la etapa de pre-inauguración, también pensamos en lo que vendrá después, cuando se empiece a utilizar, porque es un esfuerzo que no se paga al contado”.

--Toda obra suele tener desencantos, ¿cuáles fueron en este caso?

--Nos encontramos con un panorama que imaginábamos, con dificultades que lamentablemente hicieron variar entre un 30 y un 35 por ciento el costo original de la obra. Los pozos ciegos insignificantes debajo de distintos puntos del campo de juego nos llevaron a incrementar las camionadas de tierra y a renegar bastante, pero ya está, pusimos en valor las ganas de afrontar una labor que nos enaltece en todos los sentidos.

“Esta es la obra cumbre de Huracán, aunque debemos ser realistas, saber que la dirigencia hace un gran esfuerzo para impulsar el crecimiento del club en base a otros trabajos que por ahí no se ven pero que son claves para el desarrollo edilicio, social, deportivo e institucional”.

--¿Por ejemplo?

--En épocas de replanteos se apuntalaron distintas tareas en el club, en su mayoría relacionadas a reparaciones, mantenimiento y construcción inicial. Es mucho lo que se hizo y se hace, y seguramente me voy a olvidar de alguna obra, pero dos veces se levantó el paredón perimetral que da a la ruta y hace poco se colocó techo nuevo en los salones para terminar con las filtraciones y las goteras. En este momento se está reparando la parte alta de los vestuarios. ¿Qué más?, mucho más: en Huracán las obras son fieles y constantes.

--Mientras esperan por el césped, ¿qué pasa si sigue lloviendo?

--Se necesita un aguacero muy fuerte para complicar la parte de compactado, pero la pregunta es buena y debido a eso es que existe una urgencia relativa. La colocación del césped sería la segunda y última parte, y te puedo asegurar la que más expectativas genera.

--¿Fecha para la inauguración?

--No quiero aventurar nada para no crear falsas expectativas. La obra, más allá de un pequeño y lógico retraso, avanza en tiempo y formas. Hay mucha ansiedad en socios, seguidores y colaboradores, por eso no voy a tirar un posible día de inauguración porque, a ciencia cierta, tampoco lo sé yo.

“Sí puedo adelantar que no estamos muy lejos de ver que el sueño se haga realidad, aunque es preferible esperar, no pensar tanto y que la sorpresa y ese momento mágico que se va a dar sea inolvidable para los que tanto aman a Huracán”.

Con pie de plomo y alas al viento

“Cuando arrancamos no fuimos conscientes de que iba a ser la primera cancha de césped sintético oficial en un club de Primera división liguista, solo pensamos en trabajar por y para Huracán; y para no renegar más con los movimientos de suelo, la fertilización y las resiembras, apostamos por un cambio de escena”, resaltó el vice de un “Cangrejo” distinto a los demás: este camina para adelante.

“Para resaltar el estado de un estadio que va a lucir espléndido, una vez que esté colocado el piso sintético y los detalles de la cancha terminados, el siguiente paso será colocar las torres de iluminación, lo que nos permitirá alargar los horarios de actividades. Las charlas están avanzadas y estamos entusiasmados, porque contar con luz artificial es sumamente relevante desde el punto de vista económico y recaudatorio”.

“En Huracán están bien repartidas las funciones y las responsabilidades, cada integrante de la CD sabe lo que debe hacer y cómo llevarlo a cabo. Todos, directivos y colaboradores, son importantes por menos que sean”, destacó con voz firme.

“Hay una generación que despacito se va arrimando y, a su vez, contamos con mucha productividad de los socios. Como Comisión se ha decidido realizar reuniones informativas, que el socio se entere, levante la mano y opine dentro de la institución y no en las redes sociales. Es una temática adoptada este año y me parece más que interesante”, remarcó.

--Los socios, ¿se acercan al club o hay que ir a buscarlos?

--Los socios colaboran pagando su cuota mensual, pero viniendo al club e involucrándose ayudan más de los que muchos creen. Ellos saben perfectamente que esta Comisión, en su integridad, trabaja por y para el club; que cualquier aporte, por más mínimo que sea, va destinado a Huracán. Luchamos para modificar la historia, para corregir lo que veíamos mal, y esa es la fórmula inicial para que la institución, día a día, siga creciendo.

“Hay socios que colaboran con rifas, peñas, ventas de productos, dando una mano en la cocina… Son los que están permanentemente, los que confían que todo lo que se recauda queda para el club. Son los que saben que se terminó la etapa de dirigentes egoístas y autoritarios, esos que se creían que el club dependía de ellos. Eso ya es parte del pasado, Huracán está de pie y más vivo que nunca”.

“Es más, la postura, las ideas y la forma de trabajar que asume este grupo dirigencial la defendemos a muerte, porque la primera regla para los que se acercan al club es no tener las cualidades de los que le hicieron, le hacen y le pueden seguir haciendo mal a Huracán. Por eso digo que los que estamos ligados sentimentalmente con estos colores, no queremos esa política en el club”.

--Más que claro.

--Los socios, con su apoyo, comparten nuestra filosofía y nuestra forma de actuar; ellos no quieren más esas ideologías insanas que existían en Huracán: autoritarismo, falta de comunicación y uso del club para lucro personal.