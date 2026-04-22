Kicillof se presentó en Tribunales por la deuda de la Nación por jubilaciones: se espera una definición en junio

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se presentó este martes en el Palacio de Tribunales en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia para abordar la demanda de la Provincia por más de $2,3 billones que le adeuda la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), y se resolvió otro encuentro para junio, del cual deberá salir definida una propuesta de pago de parte de la Casa Rosada.

“Tenemos ocho reclamos ante la Corte Suprema y nosotros estimamos una deuda total del Gobierno nacional en más de 15 millones de millones, es decir 15 billones. Ustedes tengan en cuenta que el presupuesto aprobado en la provincia de Buenos Aires para este año es de 43, 44 billones, o sea que estamos hablando de una deuda que totaliza prácticamente un tercio de los recursos de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el gobernador en una conferencia de prensa.

Al respecto, Kicillof dijo que lo que se está discutiendo ahora es “la deuda específicamente de las cajas no transferidas, la deuda de los jubilados, la plata de los jubilados que Nación le tiene que transferir, que son las 13 provincias que tienen caja propia, como tiene la provincia de Buenos Aires”.

"De esas 13 provincias hay 10 que ya llegaron a un flujo, a una transferencia desde Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo, lo terminamos haciendo por sede judicial, a través de la Corte Suprema. Hoy tuvimos la segunda audiencia, y la verdad que lo que hubo es un compromiso para otra audiencia más el 10 de junio, donde tiene que haber una propuesta concreta del Gobierno nacional de cuáles serían los montos a transferir”, detalló.

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Remarcó que del lado del Ejecutivo nacional participaron de la audiencia el Ministerio de Economía y ANSES, “que se comprometieron es traernos una propuesta concreta”. “Dicen que están revisando los números, haciendo auditoría, pero ya llevamos dos años y pico donde esto no se hizo, no ocurrió, y ya pasó en otras provincias”, señaló.

“Después veremos si otras deudas que estamos reclamando tienen también sus correspondientes audiencias, pero esto es por la cuestión de la caja, que son 2,3 billones de esos 15, así que es uno de los montos particulares más significativos”, continuó.

Kicillof asistió a los tribunales junto a su ministro de Economía, Pablo López; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Por otro lado, Kicillof dijo que la Provincia presentó una carta el lunes, a través del ministro Andrés Larroque, porque desde la Nación “usualmente transferían más de un 30% del total de lo que son los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires, pero cambió el gobierno y están transfiriendo una suma que no llega al 15%”.

La provincia de Buenos Aires sigue otras siete demandas contra el Gobierno nacional por el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior), a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente), a los bosques nativos, y por la eliminación del Sistema de Boleto Integrado, la prohibición de incorporar tributos locales para el financiamiento de obras y el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 (y convenio 2023). (N/A)