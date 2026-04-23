Con un golazo de De Paul, Inter Miami le ganó a Real Salt Lake 2 a 0
El mediocampista argentino inició el camino a la victoria. El uruguayo Luis Suárez marcó el segundo. Messi fue inicial.
Con un golazo del argentino Rodrigo De Paul y una buena labor de Lionel Messi, Inter Miami venció como visitante a Real Salt Lake por 2 a 0, en otra fecha de la MLS.
De Paul destrabó el cotejo a falta de 8 minutos con un verdadero golazo.
Un minuto más tarde, el uruguayo Luis Suárez amplió la cuenta.
Además de Messi y De Paul, también fueron iniciales Gonzalo Luján., Facundo Mura y Tadeo Allende.
Con este triunfo, Las Garzas suman 18 unidades y quedaron a una del líder Nashville.