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Con un golazo de De Paul, Inter Miami le ganó a Real Salt Lake 2 a 0

El mediocampista argentino inició el camino a la victoria. El uruguayo Luis Suárez marcó el segundo. Messi fue inicial.

Con un golazo del argentino Rodrigo De Paul y una buena labor de Lionel Messi, Inter Miami venció como visitante a Real Salt Lake por 2 a 0, en otra fecha de la MLS.

De Paul destrabó el cotejo a falta de 8 minutos con un verdadero golazo.

Un minuto más tarde, el uruguayo Luis Suárez amplió la cuenta.

Además de Messi y De Paul, también fueron iniciales Gonzalo Luján., Facundo Mura y Tadeo Allende.

Con este triunfo, Las Garzas suman 18 unidades y quedaron a una del líder Nashville.

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