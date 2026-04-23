Una denuncia anónima por abusos y hostigamiento sacudió a la categoría 2013 de Rosario Central

Una denuncia anónima por presuntos hechos de abuso, violencia y hostigamiento entre menores de la categoría 2013 de Rosario Central derivó en la intervención de organismos de protección de la infancia y en la activación de un protocolo interno por parte de la institución.

Según la presentación, que ya fue radicada ante la línea 112 y la Defensoría de Niñez de Santa Fe, los hechos involucran a chicos de entre 12 y 13 años y habrían ocurrido en distintos ámbitos vinculados al club.

Entre los episodios denunciados se menciona una agresión en vestuarios, donde un menor habría sido reducido por compañeros, desnudado por la fuerza, golpeado y expuesto ante otros. También se reportaron tocamientos indebidos a otros niños.

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La denuncia, además, señala la existencia de amenazas mediante el uso de imágenes tomadas sin consentimiento en los vestuarios. De acuerdo con el relato, algunos menores habrían fotografiado a compañeros desnudos y luego utilizaron ese material para intimidarlos a través de chats.

En paralelo, se describen situaciones reiteradas de hostigamiento por WhatsApp, con mensajes intimidatorios dirigidos especialmente hacia la víctima de la agresión física.

Otro de los puntos expuestos refiere episodios de violencia durante traslados a partidos, donde, según los testimonios, se habrían repetido conductas de exposición y maltrato entre compañeros.

El documento también cuestiona la actuación de adultos responsables al sostener que integrantes del cuerpo técnico habrían tenido conocimiento previo de algunos hechos sin activar los protocolos correspondientes. La situación tomó estado formal el 21 de abril de 2026, luego de un conflicto entre padres que derivó en la intervención policial.

Siempre según la denuncia, los menores señalados como agresores continuaban participando de entrenamientos y partidos tras los hechos, lo que habría generado temor en otros integrantes del plantel. Como consecuencia, varias familias decidieron retirar a sus hijos del club.

Actualmente, el caso se encuentra bajo intervención de la Defensoría de Niñez de Santa Fe, mientras se evalúan posibles medidas de protección y responsabilidades. En ese marco, se solicitó la difusión pública para garantizar acciones urgentes, entre ellas el eventual apartamiento preventivo de los involucrados y la investigación del rol de los adultos.

Por su parte, Rosario Central emitió un comunicado en el que confirmó haber tomado conocimiento de una denuncia anónima que involucra a jugadores de la categoría 2013 y en el que informó que se puso en marcha el protocolo de actuación, que incluye la suspensión de las actividades de la categoría y la convocatoria a una reunión urgente con coordinadores, entrenadores y padres. (NA)